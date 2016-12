Momentazos 2016. Roland Garros, Garbiñe Muguruza vs Serena Williams: sueño español en tierras galas

Garbiñe Muguruza golpeando una derecha. Foto: Dani Mullor-VAVEL.

La tenista española no comenzó el torneo parisino de la mejor manera posible ya que su juego generaba muchas dudas y parecía no sentirse comoda en la tierra batida de Roland Garros, aunque a medida que iban pasando las rondas su juego se iba afianzando y a ceder menos terreno a sus rivales. Por su parte, Serena Williams avanzaba rondas sin practicar el tenis al que nos tenía acostumbrados la estadounidense pero, como reza el dicho, la experiencia es un grado.

Un comienzo para tantearse

En el comienzo de la final, se vio a ambas tenistas tanteándose y ver quién de las dos se decidía a coger las riendas del partido y dar el primer paso para levantar el trofeo de los mosqueteros. Fruto de esta dinámica que cogió el partido, vimos puntos con largos peloteos y con una velocidad de pelota algo más baja de lo normal para lo que aonstumbran tanto la hispanovenezolana, como la nacida de Michigan.

Muguruza se soltó

Dado que Serena Williams había sido algo irregular a lo largo del torneo, no podía hacer gala de su mejor juego. Eso añadido a la presión de superar a Steffi Graf como jugadora de la historia con más Grand Slam (22) y a las molestias físicas hizo que no pudiera estar al 100%. Muguruza sabía la situación de su contrincante y pasó al ataque, ganando sus saques con cierta solvencia y poniendo en aprietos el saque de la entonces número 1 mundial. Mugu lograba un break, y viendo la dinámica no muy positiva en la que estaba la pequeña de las Willimas, parecía que no había reacción posible. Pero la estadounidense sacó fuerzas de flaqueza para volver a igualar la contienda a 5 juegos, teniendose que juegar dos juegos más para ver quién era la que tomaba cierta ventaja en la final. Garbiñe apretó el acelerador para ganar su saque y romper el servicio de la defensora del título, llevándose el primer set con un resultado de 7-5.

Con un nuevo set a la vista, el partido volvió a parecer lo que se vio al comienzo de la final, pero Muguruza estaba desatada en la pista y movía a Serena, como si se tratara de un péndulo, por toda la pista. Garbiñe se llegó a colocar con 5-3 en el marcador y ya se divisaban las primeras bolas de campeonato en favor de la nacida en Caracas, pero los nervios llegaron y con ello el agarrotamiento en el brazo típico de los tenistas cuando tienen que cerrar un partido. Serena finalmente ganó su saque y apretó un poco las tuercas. El siguiente juego se decantó rápidamente para la hispano-venezolana que se ponía 40-0 y pelota de partido, pero la pequeña de las Willimas quería morir matando. En el último punto cogió la iniciativa y comenzó a mover a Muguruza. Con un golpe cruzado se fue a la red, pero Garbiñe tenía preparada una mejor defensa, un globo al que no podría llegar la estadounidense que parecía que se iba a ir largo, pero bajó de forma fulminante y Serena, que había dado el punto por ganado dejando pasar la bola, se quedó atónita al ver que el globo había entrado.

Muguruza encontró la recompensa al trabajo bien realizado, pese a que al comienzo del torneo todo eran dudas sobre su rendimiento, y por su parte Serena supo encajar la derrota y dejar el protagonismo a la flamante campeona. Garbiñe se convertía así en la segunda española en ganar Roland Garros después de que lo lograra Arantxa Sánchez Vicario en 1998. Este triunfo colocó a la hispano-venezolana en el segundo puesto del ranking WTA aunque su bajo rendimiento en los torneos sigueintes hizo que bajara su ranking varias posiciones.