Caroline Wozniacki: "Se que puedo ganar a cualquiera en el circuito"

Caroline Wozniacki celebrando un punto en el MMO. Foto: Dani Mullor. VAVEL

Caroline es una de las principales atracciones para ver el torneo de Auckland de esta nueva temporada, pero su nombre se ha visto eclipsado debido a que hay un nombre por encima de todas las tenistas que hay apuntadas a ese torneo y es el de Serena Williams.

Sin embargo la número uno danesa sigue pensando que puede ganar a la estadounidense como ya lo hizo en 2012, y hacer historia en Auckland en su cuarta aparición en el torneo que se celebra en la Ciudad de la Reina. Sus mejores actuaciones en el torneo han sido los cuartos de final en 2009 y semifinal en 2016.

Pese a que son rivales en la pista, la relación tanto detro como fuera de la pista entre ambas tenistas es más que positiva y se pueden considerar como amigas.

En el apartado estadístico sale ganando la de Michigan, que ha ganado todos los partidos menos uno de los 11 encuentros que han disputado, pero hay que decir en favor de la nacida en Odense que los partidos han sido muy parejos y se han decidido por pequeños detalles. El primer partido fue una batalla a tres sets en la que se tuvieron que disputar hasta dos tie breaks en el torneo de Sidney 2009 que se llevó Serena. El único partido que ganó Caroline fue en el torneo de Miami, hogar de la tenista estadounidense, en el año 2012 que terminó con resultado de 6-4 y 6-4. En todos los partidos en los que han tenido que disputar tres sets, el físico de la pequeña de las Williams se ha acabado imponiendo. "Siempre hemos tenido duras batallas", declaraba Wozniacki al New Zealand Herald. "Desafortunadamente muchos de ellos los haganado Serena, pero han sido igualados. Espero que sea mi turno para salir vencedora", continuaba la danesa.

Caroline forma parte junto a las hermanas Williams, la campeona de la pasada edición Sloane Stephens y futuras promesas como Ana Konjuh y Naomi Osaka, un cuadro más que envidiable y que sin duda hará de Auckland un torneo importante: "Creo que siempre es un prueba difícil Auckland. Este año no va a ser diferente. Te da una oportunidad de probarte a comienzos de año frente a algunas de las mejores tenistas del mundo, pero tien que ser algo muy inusual en un torneo de nivel internacional".

Tras un 2016 en el que las cosas no fueron demasiado bien, ya que cayó del Top 50 del ranking WTA y el nivel dado no era el esperado, la de Odense ha sabido revertir la situación y con grandes actuaciones como en la del US Open (semifinalista) y un gran final de año, la han devuelto a estar entre las veinte mejores raquetas del mundo. ''Nunca he dudado de mi misma", afirmó Caroline. "Tuve una mala lesión que hizo que dejara de jugar durante un tiempo. No me sentía al 100% para volver y lo mejor era la falta de ese 5 o 10 porciento lo que no me hacía volver. Así que pensé que era bueno parar después de una lesión. Pero siempre creí en mi misma, y se que puedo ganar a cualquiera en el circuito", añadió.

Para terminar con sus declaraciones, Wozniacki afirmó rotundamente que seguirá jugando al tenis: ''Seguiré jugando al tenis mientras me divierta jugando, y ahora mismo me estoy divirtiendo en la pista''.