Ana Ivanovic se retira del tenis profesional

Ana Ivanovic en el China Open 2015 | Foto: zimbio

Suena a una broma por ser el día de los Santos Inocentes, pero por desgracia para el mundo del tenis, no es así. La serbia Ana Ivanovic, ex número uno del mundo, campeona de Roland Garros en el año 2008 y con quince títulos WTA en su haber, ha anunciado públicamente a través de su muro de Facebook que deja el tenis profesional debido a las lesiones que han estado haciendo mella en ella en los últimos meses.

La serbia venía anunciando varios días atrás a través de sus redes sociales que tenía que dar un anuncio muy importante para todo el mundo. Se especulaba previamente con que el mensaje podría ser una retirada momentánea de las pistas, como ya se hizo oficial en el torneo de Auckland de principios de año al cuál Ivanovic estaba apuntada, unido con un cambio de equipo.

"Gracias a todos por estar aquí", comenzaba hablando en el vídeo la serbia. "No quise hacerlo por ningún medio antes puesto que vosotros os merecéis saberlo antes", proseguía la serbia refiriéndose a su legión de fans. "¿Qué debo decir? No hay otra manera de hacerlo. He decidido retirarme del tenis profesional. Ha sido una decisión muy difícil de tomar, pero hay mucho que celebrar", oficializaba la serbia entre ligeras lágrimas.

A continuación, Ivanovic explicó los títulos que había ganado a lo largo de su carrera a la par que daba los motivos de tal noticia. De esta manera, la serbia pone fin a una carrera marcada por su título en Roland Garros en el 2008, momento en el cuál fue número uno del mundo, además de su entorchado en Indian Wells y victorias épicas como la cosechada en su más que bueno año 2014 ante Serena Williams en los octavos de final del Open de Australia. Se retira una de las sonrisas más bonitas del tenis.