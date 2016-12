Carta a Ana Ivanovic: "Gracias por todo"

Foto: Zimbio

Día complicado para los amantes del tenis, puesto que una de las estrellas de la última decada ha decidido dar un paso hacia delante, y es que colgar la raqueta no es algo que se decide, sino que llega con el paso del tiempo, pero cuando se tiene que hacer por obligación a causa de una lesión es algo que afecta a todo el mundo. Ana Ivanovic se va, pero deja un fabuloso legado que no será olvidado facilmente, por lo que esta carta es un homenaje a toda su carrera deportiva. Gracias por todo Ana.

“Querida Ana.

Jamás pensé que llegaría este día. Sinceramente, no sé por dónde empezar. Estoy tan en shock que no sé qué decirte. Me dejaste sin palabras cuando este miércoles 28 de diciembre, día de los inocentes (vaya día has escogido), a las siete de la tarde, anunciabas tu retirada del tenis.

Pero no voy a hacer esto para criticar tu decisión, ni mucho menos. Estoy aquí para que todo el mundo conozca al fiel fan que tienes en España y para agradecerte que me hayas descubierto un mundo de luz y color pero que también tiene momentos de oscuridad. Y es que yo antes no sabía lo que era el tenis en verdad, no sabía lo que me estaba perdiendo, no sabía que este mundo iba a formar parte de mi vida. Y es que si yo no te hubiera conocido, no habría sabido apreciar a este maravilloso deporte.

Cada cinco de mayo, recuerdo con mucha ilusión ese día del 2013 que cambió mi vida, la misma ilusión que tiene un niño de cinco años cuando ve a su madre en la puerta de un colegio con una bolsa de chucherías. Era la primera vez que asistía a ver tenis en directo y recuerdo como si fuera ayer que iba vestido con un chándal cuando todos los visitantes iban con su pantalón vaquero y vestidos muy arreglados. Recuerdo que eran las dos de la tarde y mis amigos y yo nos fuimos a la pista tres a verte. Nos pusimos en una esquina de la grada baja y allí estuvimos todo el partido.

Tras un tie break larguísimo, perdiste el primer set. Tu rival era la estadounidense Bethanie Mattek-Sands, buena amiga tuya. Nada más verte, me empezó un hormigueo por el estómago que me alarmó, como cuando te enamoras de alguien a primera vista. Remontaste el partido y ganaste y yo estaba radiante de felicidad, no sabía por qué tanta felicidad cuando había visto en el día muchos más partidos. Nada más salir de La Caja Mágica, no paraba de ver repetidamente las fotos que te saqué de aquel partido. Después, venciste a Chanelle Schepeers, Laura Robson y Angelique Kerber para llegar a las semifinales del torneo donde perderías con Maria Sharapova.

Y desde ese 5 de mayo, mi vida cambió gracias a ti. Me enamoré literalmente del tenis, comencé a ver millones de partidos sin importarme quiénes fuesen sus participantes y los disfrutaba uno tras otro. Te comencé a seguir, busqué partidos tuyos, información sobre ti. Todo lo posible por conocerte y saber más por que sabía que me ibas a acompañar durante el resto de tu carrera.

Y efectivamente no me equivoqué lo más mínimo. Pasaban los meses y me daba vergüenza mostrar mis sentimientos hacia a ti, temía por las críticas que pudiera recibir, pero después me di cuenta de que si hacía lo contrario, iba a disfrutar mucho más.

Me quedo con millones de recuerdos y vivencias, como por ejemplo esa primera foto que tuve contigo, el 4 de mayo del 2014, justo un año después. Esa sensación de verte caminar hacia el stand de Yonex a poco menos de dos metros de mí, ver tu altura, ver tu elegancia, ver tu coleta… Estaba muy nervioso, no daba crédito a lo que estaba viendo. Noches y más noches en las que he trasnochado por verte a ti cuando encima al día siguiente tenía clases.

Recordaré con mucho cariño esa noche épica del 2014 cuando te enfrentaste a Sharapova en las semifinales de Cincinnati. Eran las dos de la mañana del mes de agosto, y yo conteniendo las celebraciones para no despertar a mis padres (¡Qué sufrimiento!). O esa anécdota de ser de los pocos que no vio en directo tu triunfo ante Serena Williams en los octavos del Open de Australia aquel 19 de enero. ¿Por qué? Suena a risa, pero puse la alarma del despertador para que sonase una semana después. Cuando me levanté, ya habías estabas en las portadas de todos los blogs y cuentas de tenis. No me lo podía creer

Pero sobre todo, recordaré con especial cariño este 2016 contigo en Madrid, y es que dos simples gestos superaron las cuatro fotos que ya tenía, la toalla del año anterior y las firmas. Y es que recuerdo lo que hiciste ante Siniakova, en la primera ronda, cuando ganaste un punto con aquel winner de derecha de resto. Cambiaste de lado con cabeza gacha queriendo concentrarte y según caminabas para cambiar de lado, levantaste la cabeza, miraste donde estábamos nosotros tres y nos cerraste el puño como si fuéramos tus entrenadores. Habíamos celebrado un punto con Ana Ivanovic, increíble. Ganas el partido, nos hacemos una nueva foto, pero no te gusta. Me quitas el teléfono y haces tú el selfie. ¡Pero bueno! ¡Ya hasta me quitas el teléfono! Que sepas que después nos hicimos famosos por toda la Caja Mágica. ¡Nos pidieron fotos!

En fin, no me voy a extender más que si no, no acabo. Agradecerte infinitamente que me hayas cambiado la vida, que me hayas hecho amar a este deporte, descubrir algo nuevo. Pero sobre todo, agradecerte que me hayas hecho hacer nuevos amigos, con quiénes comparto locura y pasión y tristezas y alegrías.

Te echaré mucho de menos. Gracias por todo".