Gimeno-Traver se perderá el Open de Australia por lesión

Daniel Gimeno-Traver durante el pasado Abierto de Australia. Foto : zimbio

Daniel Gimeno-Traver no disputará el Abierto de Australia. El jugador de Nules no ha superado su lesión en el codo y debe renunciar a los dos primeros torneos en los que estaba inscrito en 2017 : Doha y el citado Grand Slam de Melbourne. Así lo ha anunciado en Twitter la Academia Lorenzo-Altur, donde suele entrenar. El castellonense iba a disputar las fases de clasificación del ATP250 de Doha y del Open de Australia.

2016 no ha sido un año fácil para Gimeno-Traver. Durante prácticamente todo el año se ha visto obligado a jugar torneos de segundo nivel, del circuito challenger. El torneo de Montecarlo marcó el año para el jugador español. El castellonense no defiende puntos hasta finales de febrero Estaba jugando su mejor tenis pero perdió en el desempate del tercer set frente al uruguayo Pablo Cuevas, en un partido en que Dani dejó golpes para el recuerdo. No logró reponerse de esa derrota, que le daba unos puntos muy valiosos, y se vio obligado a jugar challengers, donde tampoco brilló.

Deberá disputar fases previas y challengers para escalar posiciones en el ranking

Acabó su temporada en octubre, pero el último partido ATP que jugó fue en julio. Ahora, a sus 31 años, se encuentra fuera del top100 y con estas ausencias en los primeros torneos le costará más subir posiciones. Es de esperar qe reaparezca en la gira sudamericana de tierra batida. Allí defiende unos cuartos de final en Rio de Janeiro que consiguió este año.