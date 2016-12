Rafael Nadal: "Necesito jugar así si quiero tener éxito"

Rafael Nadal saludando al público durante un partido | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Tras haber sufrido un sinfín de problemas en la pasada campaña, Nadal se ha preparado a conciencia para regresar a las pistas con fuerza. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cita en la que concluyó en cuarto lugar en el cuadro de individuales para coronarse campeón junto a Marc López en la cita de dobles, marcó la anterior temporada del manacorí, y ahora en 2017 los retos son apasionantes para él. La vuelta a las pistas de Rafael Nadal se hizo esperar, pero este jueves en el Mubadala World Tennis Championship, en el segundo turno de la jornada de cuartos de final, el mallorquín comparecía en pista teniendo que batirse en duelo con ni más ni menos que Tomas Berdych, ante quien rendía a un fabuloso nivel, cuajando un partido impecable, imponiéndose por un contundente 6-0 y 6-4 para sellar su billete a las semifinales del torneo de exhibición, donde este viernes tendrá que pelear por un puesto en la gran final con el canadiense Milos Raonic.

"Raonic ha mejorado mucho su juego de fondo y su servicio es increíble, es un encuentro en el que tendré que jugar a mi mejor nivel y estar muy centrado en cada momento"

Después de estar bastante tiempo parado, regresar a la alta competición nunca es fácil, pero aún así Nadal mostró una auténtica exhibición al barrer de la pista a Tomas Berdych. "El primer set fue fantástico, porque era difícil imaginar algo así cuando no has competido por un tiempo, no esperaba estar a un nivel tan alto, con cada golpe de derecha, creé algo y pude abrir la pista. Necesito jugar así si quiero tener éxito, estoy emocionado de estar de vuelta en la competición y entrenando duro todos los días para mejorar, hice un montón de daño con mi drive, este ha sido uno de mis principales objetivos en estas dos últimas temporadas: redescubrir mi drive, cuando golpeo bien, tengo el control de los puntos, me noté rápido para salvar bolas, con un gran ritmo y creando oportunidades con el golpe de derecha", comentó sonriente ante los medios de comunicación.

Para terminar, Rafael Nadal no tiene presión de cara al choque de semifinales frente a Milos Raonic, contra quien deberá rendir a su mejor nivel si quiere clasificarse para la final. "Quiero disfrutar, para mí, ya no hay presión, solo debo dar lo mejor, porque comienzo de cero, Raonic ha mejorado mucho su juego de fondo y su servicio es increíble, es un encuentro en el que tendré que jugar a mi mejor nivel y estar muy centrado en cada momento con mi saque, ojalá pueda jugar un gran partido", concluyó.