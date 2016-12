David Goffin: "Estoy muy contento con mi actuación"

David Goffin tras un punto | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Después de 49 victorias y 25 derrotas, lo que le ha valido terminar el año como número once del mundo, David Goffin ha cuajado un fabuloso 2016, teniendo que defender la próxima temporada los muchos puntos conseguidos esta pasada campaña, y como no podría ser de otra manera, el belga se ha preparado a conciencia para rendir a su mejor nivel, tanto en los primeros torneos del año, como en la segunda parte del curso. Como primera piedra de contacto con la siguiente temporada, Goffin comparecía en el Mubadala World Tennis Championship, torneo de exhibición en el que David se tenía que batir en duelo con ni más ni menos que Jo-Wilfried Tsonga en cuartos de final. En un partido en el que sin duda alguna fue de menos a más el belga, aguantando la presión en todo momento y cuajando buenos puntos a cuenta gotas, terminó llevándose la victoria por 7-6 (2) y 6-4 para acceder así a las semifinales, donde el nivel será aún mayor al tener al otro lado de la red al número uno del ránking ATP, Andy Murray, quien no le pondrá las cosas nada fáciles.

"Me concentraré en lo que tengo que hacer y veremos si es efectivo contra Andy, el objetivo principal será mantenerme o mejorar, y tratar de disfrutar del partido"

Tras unas merecidas vacaciones después de cerrar una campaña excepcional, Goffin ha vuelto a las pistas pisando fuerte, demostrando el nivel que atesora en su raqueta para barrer de la pista a Jo-Wilfried Tsonga, comenzando a gran nivel, para poco a poco perder fuelle pero sacar el choque hacia delante. "Estoy muy contento con mi actuación, pero he sido mucho más sólido con mi saque en el segundo set, porque cuando no has tenido un partido en mucho tiempo, a veces te emocionas tanto por estar en la cancha, me puse 4-1 en tan solo veinte minutos y estaba jugando tan bien, entonces Tsonga consiguió volver a meterse en el partido empatando a cuatro juegos, pero empecé a jugar más consistente hasta el final del partido", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, David Goffin asume la importancia que tiene este torneo para realizar entrenamientos de calidad con rivales de entidad al otro lado de la red, afrontando con ganas e ilusión el partido frente al número uno del mundo, Andy Murray. "Cuando juegas un torneo como este el objetivo es estar listo y prepararme para la temporada, no se trata sólo de ganar contra Andy o Jo, porque tienes que estar listo, sentir tu juego y sentirte cómodo en lo que tienes que hacer para la próxima temporada. Me concentraré en lo que tengo que hacer y veremos si es efectivo contra Andy, el objetivo principal será mantenerme o mejorar, y tratar de disfrutar del partido", concluyó.