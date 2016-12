Halep y Cahill, una unión que aún tiene mucho camino por recorrer

Halep celebrando una victoria en el pasado Mutua Madrid Open | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Los problemas respiratorios dificultaron el inicio de temporada de Halep, teniendo que pasar por quirófano la tenista rumana para volver con más ganas e ilusión a las pistas, imponiéndose en Madrid, Montreal y Bucarest junto con las buenas actuaciones en Wimbledon y el US Open que han dejado a un lado sus problemas al final de la campaña, cuando una lesión en la rodilla y las muestras de cansancio evidente en las piernas condicionaron sus últimos torneos. Sin duda alguna el 2016 de Simona Halep está marcado por las lesiones, pero sobre todo por los torneos importantes que ha llevado a su casillero, para concluir el año en el número cuatro del ránking ATP, quedando por delante un 2017 ilusionante, en el que deberá dar un nuevo paso hacia delante para poder pelear junto a Serena Williams, Angelique Kerber y Agnieszka Radwanska por los torneos más importantes del curso.

Darren Cahill, el mentor de Halep

Sin duda alguna Halep con el paso de las temporadas ha ido mejorando como el buen vino, pero como no podía ser de otra manera, después de una gran tenista siempre hay un gran entrenador, y en este caso el australiano Darren Cahill tiene gran parte de mérito en la mejoría de la tenista rumana. El técnico ha aportado confianza a su pupila, pero sobre todo dotes básicas que aplicar sobre la pista: calma, paciencia y agresividad son posiblemente las palabras que definen a la perfección lo que es ahora Simona Halep. Ya no disputa puntos largos, los acorta al máximo posible para no desgastarse físicamente, y mucho menos se arruga cuando su contrincante le rompe el saque, se viene arriba y lo da todo en el siguiente juego para contrarrestar el terreno perdido.

Como no podía ser de otra manera, Halep está más que contenta con la unión que ha formado junto a Darren Cahill, y sus declaraciones en Digisport así lo demuestran. "Me encantaría acabar mi carrera con el equipo y el entrenador que ahora mismo tengo, y eso que odio tener que comprometerme. La verdad es que quiero trabajar con este mismo equipo durante muchos años, me llevo muy bien con ellos", comentó sonriente. Para terminar, Simona Halep está preparando a conciencia la nueva temporada, donde tiene retos importantes por delante para poder pelear de tú a tú con las tres raquetas que actualmente dominan el ránking WTA. "Todos los días trabajo muy duro y eso me da confianza en que soy fuerte en pista porque nos estamos preparando a conciencia para lograrlo", concluyó.