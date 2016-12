Del Potro suma su segundo triunfo consecutivo sobre Ferrer

Google Plus

Del Potro celebra un punto en un torneo anterior | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Poco a poco el 2016 se va terminando, la próxima temporada ya ha comenzado con un torneo de exhibición, el Mubadala World Tennis Championship, donde gran parte de las mejores raquetas del mundo se han dado cita para hacer vibrar al público, pero muy lejos de allí, cruzando el Oceano Atlántico, más concretamente en Argentina, tanto Juan Martín del Potro como David Ferrer han aprovechado los últimos días del 2016 para batirse en duelo en dos partidos de exhibición. El primero tuvo lugar en la ciudad argentina de Tortuguitas, en el estadio DirectTV Arena, donde el tenista local consiguió brillar con luz propia, y es que después de sufrir en la primera manga, logró sacarla hacia delante por 7-6 (2), para que en la segunda el argentino pudiera sentirse más cómodo sobre la pista para cerrarlo por 6-3, y por ende hacerse con el primer partido de exhibición por 7-6 (2) y 6-3.

Del Potro no da opción en el segundo amistoso

Tan solo 24 horas después de haberse visto las caras por primera vez, tanto Juan Martín del Potro como David Ferrer tenían la misión de batirse en duelo por segunda ocasión consecutiva, y el escenario no podría ser mejor, dado que ni más ni menos que la friolera de 12.000 espectadores llenaron las gradas del estadio Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad de Mar del Plata, territorio en el que años atrás España había derrotado a Argentina en la Copa Davis. En un entorno de felicidad y alegría donde el público disfrutaba con cada punto, Juan Martín demostró su poderío a las primeras de cambio, sabiendo conjugar la tranquilidad de sus golpes con la alegría que irradiaba a los más jóvenes para hacerse con la primera manga por 6-4, continuando con su nivel en el segundo parcial, haciéndose con él también por 7-5, cerrando por tanto el encuentro con victoria por 6-4 y 7-5. El público disfrutó, los jugadores dieron espectáculo y al final, un abrazo entre el argentino y el español que puso fin a una noche mágica de tenis.

"Aunque era una exhibición, David dio lo mejor de sí mismo"

Como no podía ser de otra manera, Juan Martín del Potro tomó la palabra, se dirigió a los presentes en el Polideportivo Islas Malvinas para agradecerles su presencia y repasar el 2016 que tantos éxitos le había traído, destacando por encima de todo su conquista de la Copa Davis, y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. "Gracias por compartir este año de ensueño conmigo, me gusta la posibilidad de cerrarlo en Mar del Plata, cerca de mi ciudad natal, los quiero mucho y nos vemos en 2017. En el año más inesperado de mi vida conseguí una medalla y la tan ansiada Copa Davis para mi país, no puedo pedir más, jugar contra David nunca es fácil porque te hace correr mucho y, aunque era una exhibición dio lo mejor de él", afirmó sonriente.