Tomas Berdych: "Trabajo con Ivanisevic cosas que relancen mi carrera"

Tomas Berdych durante un torneo pasado | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Las luces y sombras son típicas en el mundo del tenis, y en este caso Tomas Berdych ha sufrido un claro bajón con respecto a la pasada temporada, cayendo hasta la décima posición del ránking ATP, contando con treinta y nueve triunfos y veinte derrotas, habiendo sido capaz de alzar un único título en la temporada, en Shenzen, estando en la clasificación en un lugar muy por debajo de lo que en un primer momento se podría haber esperado el checo, quien en 2017 buscará resurgir de sus cenizas para volver a triunfar entre las mejores raquetas del mundo.

La primera parada de la próxima temporada para Tomas Berdych ha llegado este jueves, a dos días de terminar el año en el torneo de exhibición, en el Mubadala World Tennis Championship, donde el checo no ha podido hacer nada para frenar el vendaval de juego impuesto por el español Rafael Nadal, que en la primera manga le hacía claudicar con un impresionante 6-0, para que el segundo parcial cayera también del lado del ibérico por 6-4, teniendo Berdych que batirse este viernes en duelo con el francés Jo-Wilfried Tsonga a las 11:30 horas, hora española, peleando por el quinto y sexto puesto del torneo. Aún así, no es más que una exhibición, por lo que el checo buscará prepararse al máximo para posteriormente poner rumbo a Oceanía y empezar a preparar al 100% el Open de Australia, primer Grand Slam del curso.

"Me marco como claros objetivos los Grand Slams y Masters 1000 porque estoy motivado para ello y es algo que he hecho muchos años"

Las épocas en el tenis deparan tenistas dominantes y tenistas dominados, quedando Berdych en un término medio donde no ha dudado en elogiar la figura de los jugadores que ha tenido por delante las últimas temporadas, para no rendirse y plantear un 2017 con objetivos ambiciosos que le permitan ascender puestos en el ránking ATP. "Quizá habría ganado algo más o quizá no, pero estoy seguro de que no sería tan buen jugador, ni habría alcanzado este nivel sin la presencia de Nadal, Federer, Djokovic y Murray, pero los años pasan y las cosas están cambiando y eso es bueno, pero aún así todo depende de uno mismo si se aferra a esta nueva etapa y sigue siendo competitivo, por lo que estoy intentando trabajar cosas nuevas con Goran Ivanisevic que hagan relanzar mi carrera en estos últimos años, y me marco como claros objetivos los Grand Slams y Masters 1000 porque estoy motivado para ello y es algo que he hecho muchos años pero ahora ya necesito algo más", comentó ante los medios de comunicación.