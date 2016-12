Chardy, optimista con la contratación de Nicolas Escudé

Jeremy Chardy durante el último Roland Garros. Foto: zimbio.com

Este 2016 que toca a su fin ha supuesto un paso atrás para Jeremy Chardy. Tanto es así que el galo, uno de los baluartes del tenis francés en los últimos años, ha decidido terminar su etapa con el sueco Magnus Tideman y emprender una nueva aventura con su compatriota Nicolas Escudé, ex jugador y ex entrenador de Jo-Wilfried Tsonga durante dos temporadas. Con este cambio, Chardy tendrá como objetivo volver a su mejor nivel, tanto tenístico como mental, algo que según él con Éscude podrá volver a lograr.

Chardy ha descendido 38 posiciones en el ránking ATP con respecto al año pasado, del número 31 al 69 "Aparte de Benjamin Ebrahimzadeh, miembro de la Academia Mouratoglou, necesitaba a alguien más como complemento. Por eso hablé con Nicolas para que me acompañara por el circuito. Es un gran entrenador, me puede aportar muchas cosas, intentar ser más agresivo, finalizar más puntos en la red. Es un gran conocedor de este deporte, no sólo en el aspecto táctico sino también en el aspecto mental, algo que me puede ayudar mucho a la hora de gestional mejor mis emociones en la pista", declaró Chardy, cuya temporada ha dejado bastante que desear.

Apenas 17 partidos ganados por 21 derrotas. Ese ha sido el balance del tenista de Pau durante un 2016 en el que lo más destacable han sido los cuartos de final en los ATP 250 de Doha, Sidney, Delray Beach, Umag y los octavos de final en el Masters de 1000 de Roma. Escudé, por su parte, además de su etapa como entrenador con Tsonga, cosechó grandes éxitos como tenista profesional. El galo se llevó cuatro títulos ATP (Toulouse, Rotterdam por partida doble y Doha) y alcanzó las semifinales en el Abierto de Australia en 1998, los cuartos de final en Wimbledon en 2001 y en el US Open en 1999. Además como colofón fue el hombre decisivo en la última victoria de Francia en la Copa Davis en 2001, venciendo sus dos encuentros individuales ante la selección australiana, incluyendo el quinto y último punto ante Wayne Arthurs. Todo ello le valió para llegar a ser el número 17 del ránking ATP en el año 2000.