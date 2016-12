Cuando David venció a Goliat

Google Plus

Abu Dhabi reune todos los requisitos para ser la sede del buen tenis. Si bien el descanso por completo se va alejando, los jugadores gozan de estos partidos en plenitud como una liviana preparatoria pre-calendario ATP 2017.

Esta tarde, el número once del mundo, David Goffin, tuvo del otro lado un esparring de lujo, Andy Murray, que en torneos oficiales le lleva cinco victorias sin haber perdido jamás ante el belga. Hoy fue la excepción. El Master 1000 de Shanghai había sido el último encuentro este año, donde ganó doble 6-2 Andy. De ambos lados propusieron el juego que mejor saben hacer, pero la suerte no acompañó al británico en algunas bolas que sin problema suele pasar.

El primer set comenzó igualado, cada uno mantuvo su servicio hasta llegar a la lotería del tie-break. Siendo más incisivo que su rival y atacando eficazmente David Goffin logró sellar la primera parte, con siete puntos sobre cuatro.

En el segundo tramo la balanza parecía caer del lado de Murray, que gracias a su solidez sumados a los errores no forzados del belga llevaron a que quiebre el quinto juego y se ponga 3-2. Luego de confirmar su servicio, el número uno del mundo se imponía en el set con dos games a favor. Pero no tardó en despertarse a tiempo. Consiguiendo dos aces y un saque ganador, Goffin metía presión y descontaba 3-4. Tras errores y aciertos, el número once del mundo, mantuvo fuera de la zona de confort al mejor del mundo. Lo cierto es que David Goffin despide el año logrando romper esa barrera mental que le impedía vencer a nada menos que Andy Murray.

Ahora deberá esperar la otra semifinal que se disputará entre Milos Raonic y Rafael Nadal para ver quién le acompañará en esta divertida y atrapante final que nos otorga Abu Dhabi.