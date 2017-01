Primer triunfo del año para David Ferrer

David Ferrer golpeando una pelota de derecha | Foto: Marc González - VAVEL

El jugador español David Ferrer, que acabó la temporada pasada como número 21 del ránking ATP, ha derrotado esta madrugada al australiano Bernard Tomic por 6-3 y 7-5 en el torneo de Brisbane, de categoría 250, en casi una hora y media de juego. El alicantino venía de sufrir dos derrotas consecutivas ante el joven australiano (en los Masters 1000 de Indian Wells y Shanghai).

Ferrer hizo gala de la consistencia y solidez a las que tiene acostumbrados a los aficionados y de la que se espera siga desplegando en la pista este año 2017, en el que busca seguir ganando títulos (2016 fue el primer año en el que no sumó ninguno a su palmarés desde 2009) y finalizarlo, al menos, dentro del top-20 (a día de hoy ocupa el puesto 21).

Los tres primeros games del duelo comenzaron con tres roturas de servicio. El español rompió primero, Tomic después y de nuevo Ferru consiguió otro break para colocarse 2-1 arriba y mantenerse con una rotura de ventaja hasta el final de la primera manga, que se adjudicó por 6-3. Ya en el segundo set, Tomic hizo a Ferrer ponerse el mono de trabajo, sin embargo el alicantino no dejó escapar esta segunda manga y, con 6-5 a su favor, le rompió el servicio al jugador natural de Stuttgart consiguiendo así la primera victoria española en el año que ayer comenzó. En el cómputo general, el australiano no fue capaz de hacer frente al juego del de Jávea y su saque y su derecha no funcionaron tan bien como en otras ocasiones.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Ferrer comentó que "hoy ante Tomic me he sentido bien, regular y consistente. Lógicamente, era un partido difícil y estoy feliz, por la victoria y sobre todo por el contrario al que he podido derrotar. Al principio ha sido un partido duro, pero a él también le ha costado superar el sofocante calor”. Recientemente, su entrenador Francisco Fogués declaraba que "David está bien físicamente y con ganas de empezar otro año para intentar mantenerse con los de arriba. En 2016 terminó el 21. ¿Su objetivo? Estar entre los 20 primeros. Si en algún momento se puede acercar al 15, al 10... ¿por qué no?".

Su rival en la siguiente ronda será el australiano Jordan Thompson, jugador de 22 años invitado por la organización del torneo y que actualmente es el nº 79 del ránking ATP.