Roger Federer: "Me encantó vivir todo esto de nuevo" (Foto: Dani Mullor / VAVEL)

El tenista suizo Roger Federer, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa tras vencer en el día de hoy en la Copa Hopman ante Daniel Evans por 6-3 y 6-4 en su regreso a las pistas de tenis.

Federer se mostró muy feliz de volver a jugar al tenis y se encontró muy emocionado cuando saltó a la pista a disputar el primer partido de tenis desde que se lesionase hace medio año: “Me encantó vivir todo esto de nuevo. Aunque estoy un poco triste por se ha acabado, fue realmente fantástico estar ahí jugando. Fue muy emocional al salir a la pista. Cuando caminaba hacia la pista, pensaba: ‘Dios mío, esto es mejor de lo que pensaba que iba a ser”, afirmó.

El tenista nacido en Basilea admitió que se sintió muy bien sobre la pista, desde el minuto uno de partido, y eso le sirvió para vencer sin problemas al tenista británico: “Me sentí muy bien desde el comienzo, sirviendo yo primero y luego cuando tuve que servir para cerrar el partido. Esos son los momentos que más extrañé, a pesar de que son los que te ponen más nervioso”, ha admitido Roger Federer. “Esto es por lo que uno juega al tenis. Para ser mi primer partido fue genial, y es que mis expectativas eran obviamente bastante bajas”, afirmó el helvético.

A la pregunta de "deltasport" sobre una posible retirada, Federer negó esa afirmación de manera tajante: "¿Retirarme? Si me tomé estos meses es porque quiero jugar dos o tres años más. Solo cuando se me pregunta por esto pienso en estas cosas. No lo veo así, como que podría ser mi última gira australiana. Yo me muestro realmente positivo. Mi mentalidad es a largo plazo”.

Muchas de las dudas que tenía Roger al salir a la pista sería si volvería a tener molestias, algo que negó de manera evidente: “No tuve ningún dolor. Fue sensacional descartar la opción del dolor desde el comienzo del partido”.

Para finalizar, Federer afirmó que sería maravilloso poder volver a ganar algún Grand Slam, tras muchos años de sequía debido a las lesiones y ante la aparición de tenistas como Nadal, Djokovic o Murray entre otros: “Sería fantástico ganar otro desde luego, incluso dos o tres o cuatro. Veremos, está todo muy difícil ahí arriba, hay muchos buenos jugadores ahora mismo. Y muchos jóvenes subiendo. Pero el hueco no es demasiado grande, nos daremos una oportunidad y veremos que ocurre”, concluyó.