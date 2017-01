David Goffin se estrena con victoria

Google Plus

David Goffin golpeando una bola en el Mutua Madrid Open. Foto: Rodri J. Torrellas

Año nuevo, y el tenis está de vuelta. Ahora sí, hoy ha arrancado una nueva temporada oficialmente, y digo oficialmente porque pudieron ver un gran nivel de David Goffin en la exhibición de Mubadala World Tennis Championship. El belga fue capaz de conseguir una grandísima victoria ante Andy Murray en semifinales, actual número uno del mundo. Después, en la final cayó derrotado por Rafael Nadal. Le sirvió para coger ritmo de competición y afrontar el 2017 con mucha moral.

Hoy, ha dado comienzo el ATP Doha. David Goffin, cabeza de serie número 4 del torneo, se enfrentó en primera ronda a Robin Haase. Su rival, el holandés, el último partido que disputó fue en el Masters de Paris frente a Verdasco en el cual tuvo que retirarse por molestias en la cadera que le impedían jugar al cien por cien. Su físico era una incógnita y ha quedado demostrado en el partido de hoy en el segundo set. Sólo había un precedente entre ambos jugadores, el ‘head to head’ se lo lleva Goffin puesto que pudo con Haase en el Masters de Miami en 2013.

David Goffin empezó el partido un tanto erróneo con muchos errores no forzados y con un porcentaje de primer servicio bajo. El holandés, aprovechó el mal inicio y en el primer juego pudo romper el servicio en la segunda bola de break que dispuso. Pero David Goffin reaccionó rápido y le devolvió el break inicial. Ambos jugadores mucho más cómodos al resto. En el tercer juego, y después de salvar tres bolas de break, David Goffin consiguió ponerse 1-2 arriba en el primer set. Robin Haase aprovechó el mal momento del belga con errores de bulto con la derecha, y consiguió romper para ponerse 3-2. A continuación, y siguiendo la tónica del partido, David Goffin volvió a reaccionar rápidamente con un contra break y mantener su saque en blanco y se puso, de nuevo, 3-4 arriba. Con 4-4, y tras más de 8 minutos de duración del juego, el belga consiguió salvar bolas de break para mantenerse arriba 4-5.

Ambos jugadores mantuvieron el servicio para llegar al 6-6. Y en el desempate, se cumplió la lógica. Tras un buen comienzo de Robin Haase poniéndose 4-2, David Goffin consiguió un parcial de 0-5 para darle la vuelta al ‘tie break’, 6-7 (4-7) para el belga. Robin Haase hizó mucho daño restando de manera muy agresiva los vulnerables saques de Goffin durante gran parte del primer set, poniéndole en apuros para mantener el servicio con 2/12 bolas de break para el holandés. Si bien es cierto que David Goffin no estuvo nada bien en este primer set, Robin Haase no pudo ponerse por delante en el marcador en ningún momento. No supo mantener el saque después de hacer break en varias ocasiones.

En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sin problemas sus respectivos saques sin ceder ninguna bola de break al contrario. Con 2-2 en el marcador y tras un inicio igualado, David Goffin consiguió romper el saque en la primera bola de break que dispuso y mantuvo el saque en blanco para abrir hueco poniéndose 2-4 arriba. Muy superior el belga en el segundo set, desplegando su buen tenis y llevando la iniciativa desde el fondo de pista. Y eso se vio reflejado en el marcador, volvió a romper el saque de Robin Haase y sirvió para llevarse el segundo set 2-6.

David Goffin ganó un partido en el que se le pudo complicar el primer set pero supo remontar y sacarlo adelante. En el segundo set, estuvo mucho mejor y muy superior al holandés. En segunda ronda, el belga se cruzará con Fernando Verdasco.