Google Plus

Richard Gasquet: "He ganado un buen partido contra un gran jugador como es Zverev" (Foto: VAVEL)

El tenista francés, Richard Gasquet, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa, tras vencer en el día de hoy en la Copa Hopman al alemán Alexander Zverev, en el estreno de Francia en este torneo que abre la competición en Australia.

Richard Gasquet se mostró muy contento por la victoria conseguida ante Alexander Zverev por 7-6 y 6-3, en un encuentro que se alargó a la hora y 26 minutos de encuentro y que sirvió para certificar el primer punto de la eliminatoria del tenis galo ante el alemán: "Me siento muy bien, he ganado un buen partido contra un jugador tan bueno como es Zverev. Estoy muy contento con la forma en que jugué. He entrenado muy bien esta pretemporada, así que sabía antes del partido que estaba en forma".

Al otro lado de la pista estaba un tenista llamado a liderar la "Next Gen", el alemán Alexander Zverev, al que cataloga como futuro del tenis: "Es muy buen tener este tipo de jugadores como Zverev que viven mucho el tenis. Está jugando muy bien en estas últimas temporadas, sin lugar a dudas está llamado a ser el futuro de este deporte".

El próximo partido de Francia será ante Gran Bretaña dentro de dos días: "Por supuesto que todavía puedo jugar mejor, así que estoy feliz como ya he dicho. Para jugar de esta manera hay que estar en forma. Ya estoy deseando que llegue el próximo partido para ganar más confianza".

Disputando la Copa Hopman pero con un ojo puesto en el Open de Australia, torneo donde Gasquet se perdió en 2012: "Me perdí Australia hace cinco años. Es un gran lugar para jugar. Estoy muy feliz de volver a jugar en Australia. Hace muchos años que no hago este tour por tierras oceánicas".

Para finalizar, Richard Gasquet habló de lo mal que estuvo el año pasado en la Copa Hopman, donde no sumó ninguna victoria durante todo el campeonato: "Me decepcionó el año pasado, pero este año me siento muy bien y por eso es muy bueno para mí estar aquí y jugar en Perth", concluyó.