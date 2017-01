Rafael Nadal: "Estar por primera vez en Brisbane es algo especial"

Rafael Nadal en una rueda de prensa de un torneo anterior | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Tras haber sufrido un sinfín de problemas en la pasada campaña, Nadal se ha preparado a conciencia para regresar a las pistas con fuerza. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cita en la que concluyó en cuarto lugar en el cuadro de individuales para coronarse campeón junto a Marc López en la cita de dobles, marcó la anterior temporada del manacorí, y ahora en 2017 los retos son apasionantes para él. La vuelta a las pistas de Rafael Nadal se hizo esperar, pero en el Mubadala World Tennis Championship el mallorquín doblegó a Tomas Berdych, Milos Raonic y David Goffin para conquistar el primer título de la nueva campaña, la cual continúa para Rafael Nadal en Brisbane, cita a la que acude con muchas ganas e ilusión para posteriormente poner rumbo al Open de Australia, primer Grand Slam del curso tenístico 2017.

"Puedo decir que trabajé en Mallorca durante un mes y medio, me preparé todo lo que pude en términos de rendimiento físico en la cancha, necesito continuar así"

Con la mente puesta por completo en disputar el Open de Australia, Nadal tomaba la decisión de modificar su calendario inicial cambiando Doha por Brisbane, donde buscará rendir al máximo nivel. "Este año decidí comenzar aquí en Australia, tengo una buena conexión con la gente y me gusta conocer lugares diferentes, es cierto que en Doha me ha ido bien, pero jugar en Brisbane me ayudará a adaptarme más rápido a las condiciones australianas que son siempre un poco más difíciles en términos de tiempo, mucha gente me dijo grandes cosas sobre este torneo, así que estar por primera vez en Brisbane es algo especial, estoy deseando competir y sobre todo ver la pista central, de la que hablan todos los jugadores diciendo que es muy especial, el sorteo ha sido difícil, pero hay un montón de grandes jugadores, sólo jugué he jugado aquí en Melbourne y en Sídney, aunque allí tuve que retirarme. Puedo decir que trabajé en Mallorca durante un mes y medio, me preparé todo lo que pude en términos de rendimiento físico en la cancha, necesito continuar así", comentó sonriente ante los medios de comunicación.

Para terminar, Rafael Nadal se ha preparado a conciencia, y en el día previo a su debut en el Brisbane International ha tenido una jornada cargada, comenzando por una visita al zoo para posar con un koala, continuando posteriormente con una multitudinaria rueda de prensa, para por último poner rumbo a la pista número diez del Queensland Tennis Centre, lugar en el que estuvo entrenando durante dos horas ante la tenta mirada de un sinfín de aficionados que se agolpaban en las gradas y en los aledaños del escenario escogido por el mallorquín.