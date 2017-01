Vandeweghe y Sock arrollan a Feliciano y Arruabarrena

Google Plus

Jack Sock en la Copa Hopman | Foto: zimbio

Con el contundente triunfo suizo ante Gran Bretaña, que puso el colofón a la primera jornada de competición en ambos grupos, se amaneció en Perth en este martes para dar comienzo la segunda jornada de la Copa Hopman en el Grupo B. Las selecciones de Estados Unidos y de España iban a enfrentarse en la sesión diurna, los dos países que ganaron en la jornada inaugural.

Sock remonta ante Feliciano; Vandeweghe arrolla a Arruabarrena

Duelo de potentes saques era el que iba a abrir el encuentro entre estadounidenses y españoles bajo el calor sofocante del Perth Arena. Sock y Feliciano comenzaron sólidos al saque, pero a continuación se produjo una sucesión de breaks en el tercer y cuarto juego para seguir dejando todo emparejado. Sin embargo, fue el español quién golpeó de nuevo en el octavo para lograr un break más que sería definitivo para acabar llevándose el parcial incial.

Aún así, Sock no le perdió la cara al partido y se mantuvo en la pomada siendo consistente y sólido, además de mostrar muy buen nivel en el resto logrando romper el servicio del español, no sólo una vez, si no dos veces. En el tercer set, Sock volvió a tomar la iniciativa para quebrar una vez más el saque de Feliciano López y dar así el primer al conjunto estadounidense por el marcador de 3-6 6-2 y 6-3.

En el encuentro femenino que vino después, Lara Arruabarrena no fue capaz de doblegar a su rival como ya hiciera en la primera jornada con la australiana Daria Gavrilova. Coco Vandeweghe arrolló con la tenista española a base de su tenis potente. La estadounidense se llevó el encuentro por el marcador de 6-4 y 6-2 dando así a su nación el triunfo definitivo a falta de un intrascendente dobles mixto.

En el último partido, sin nada en juego más que el mero hecho de ganar el partido, los estadounidenses se llevaron el gato al agua en un bonito, e igualado encuentro. Primero golpearon los americanos, aunque la reacción vino en el segundo set en el bando español. Finalmente, en otro igualado set, Vandeweghe y Sock dieron un golpe más en la mesa para ganar 4-3(3) 3-4(2) y 4-3(2) acabar invictos en la segunda jornada.