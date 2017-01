Pouille demuestra su liderazgo

Google Plus

Se podría definir de muchas maneras lo que se vivió en la madrugada española en el torneo de Brisbane. El partido comenzaba a las 06:15 hora española, así que pocas personas habrán asistido a la exhibición de fortaleza mental, agallas (por no decirlo de otra manera) y clase que ha protagonizado Pouille. De algo le ha tenido que servir al número quince de la ATP haber entrenado con el maestro Roger Federer, en la semana previa al comienzo de la temporada.

A pesar de que el expreso suizo no es muy asiduo a las remontadas (simplemente porque no le suelen hacer falta). A buen seguro que sus enseñanzas habrán servido al galo para hacer frente a ciertos aspectos negativos en el partido. Simon, por su parte, seguro que no se puede creer como se le pudo escapar ese set. Pero demostró que nunca se rinde, y en la segunda manga también estuvo a punto de llevarse el gato al agua, cuando otro se hubiera rendido.

El público acabo entregado a Pouille

El año pasado Lucas Pouille ya regaló tenis de muchos quilates en varios partidos. El ejemplo más claro fue el partido ante Rafael Nadal en los octavos de final del US Open. En ese encuentro demostró que es capaz de cualquier cosa y que ahí había atisbos de lo que podía ser un gran tenista. Algo que los franceses esperan desde hace mucho tiempo y que de momento no encuentran.

​Pouille está demostrando que no le teme a nada. Gilles Simon empezó el partido de manera espectacular. Al jugador de Niza le entraban todos los golpes y Pouille no sabía lo que hacer. Sin embargo, algo cambio de repente en la pista. Ni el apostador más profesional hubiera esperado algo semejante, y más en contra de un jugador tan experimentado como Simon, pero sucedió. El jugador de Niza se metió en una espiral de fallos del que no supo salir. Pouille consiguió llevar el partido al tie-break y ahí se permitió el lujo de salvar una bola de set y ganarlo.

Cualquier otro jugador hubiera tirado la toalla, pero Simon esta hecho de otra pasta. Se agarró a la pista y demostró que no se iba a ir sin luchar. A pesar de que pronto se vio por detrás en el marcador, no estaba dispuesto a perder tan fácil. Consiguió recomponerse y llevó el set hasta un nuevo desempate. Pero Pouille aparte de tenis tiene cabeza, algo esencial en el mundo del tenis, y cuando mas hacía falta supo demostrar que es un privilegiado. En la siguiente ronda su rival será el británico Kyle Edmund.