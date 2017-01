Novak Djokovic: "Me llevó tiempo encontrar mi ritmo en la pista"

Google Plus

Djokovic durante el pasado Mutua Madrid Open. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas

El campeón defensor del título no la ha tenido fácil para avanzar en su debut del Open 250 Doha. Debió revertir un resultado que por poco se le iba de las manos ante el alemán Struff. El resultado fue 7-6 (1), 6-3 en una hora y media de juego. "A veces las cosas salen así, y sucedió que me encontré con 1-5 abajo. Pero me mantuve firme porque creí en que podía encontrar mi ritmo y empezar a servir mejor. Y eso es lo que ocurrió”, dijo el serbio.

Respecto a su nivel demostrado comentó lo siguiente el serbio: “Puedo jugar mejor ciertamente. Pero ha sido el primer partido del año. Sé que no puedo estar a mi máximo nivel en el primer partido, pero considero que el proceso que sigo es el adecuado”, ha expresado el número dos del mundo. “Necesité más tiempo para tener la maquinaria en funcionamiento. Nunca sabes cómo vas a estar en tu primer partido”, ha explicado Novak, que se medirá ante el argentino Horacio Zeballos en segunda ronda.

“Tenía un poco de pesadez en los pies y Struff jugó agresivo, todo el mérito para él por supuesto. Sacó bien y rompió la pelota desde el fondo de pista”, comentó Djokovic acerca de su adversario y agregó: “Llevas tiempo entrenando y preparándote antes del torneo, pero luego es muy diferente cuando hay que jugar de manera competitiva. Mentalmente las cosas cambian”

Ahora el serbio deberá emprender su camino de cara a conseguir la obtención nuevamente del título, para no estar lejos de la disputa por el primer lugar en el ránking ATP. Del otro lado del cuadro da batalla Andy Murray, ante el francés Jeremy Chardy. También es sabido que este tipo de torneos ponen a prueba al jugador de cara al primer Grand Slam del año que se llevará acabo el 16 de Enero.