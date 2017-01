Sólido estreno del número uno en Doha

Google Plus

Andy Murray durante el pasado MMO. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas VAVEL

El número uno del mundo, el escocés Andy Murray, debutó con un solvente triunfo en el Qatar ExxonMobil Open de Doha, torneo en el que comparte cartel con su más inmediato perseguidor, el serbio Novak Djokovic, tras vencer en dos sets muy diferentes al francés Jeremy Chardy, actualmente en el puesto 69 del mundo, en un choque en el que el galo, inexistente durante el primer parcial, despertó en el segundo para acabar sucumbiendo en la muerte súbita.

18 golpes ganadores por parte de Murray por nueve errores no forzados. Chardy realizó dos winners más pero acabó con 32 errores. El cambio de entrenador por parte de Chardy (dejó al sueco Tideman para ponerse en manos de su compatriota Nicolas Escudé) no surtió efecto en el juego del galo, al menos durante una primera manga en la que el tenista de Pau estuvo completamente desaparecido. Enganchado tanto con su servicio como con su derecha, Chardy fue una perita en dulce en manos de un Murray que no necesitó forzar la máquina para endosarle un rosco a su rival en tan sólo 20 minutos de juego. El rendimiento de Chardy con su servicio era desolador (sólo cuatro puntos ganados en todo el set).

Chardy despierta pero Murray cierra en el desempate

En muchas ocasiones sucede que un jugador, al ir ganando demasiado fácil, tiende a relajarse en exceso provocando el despertar de su rival. Este hecho, en el caso de Murray, se da con bastante frecuencia. Tras el rosco del primer set, el escocés salió un tanto dormido tras el descanso y cedió su servicio en el juego inicial del set. Chardy no logró confirmar la rotura pero a partir de ese momento se olvidó de todo lo que había pasado hasta ahora y comenzó a soltarse.

Murray volvió a demostrar su solidez con el primer servicio: 85% de puntos ganados, 34 de 40 Esto hizo que a su vez Murray elevara su nivel y que ambos jugadores deleitaran al público con una intensa batalla en un segundo set que se fue hasta la hora de duración. El número uno del mundo buscó poner fin al partido en cada servicio de su rival, pero el francés logró resistir hasta la muerte súbita. Ahí sí que Murray puso una marcha más y se lo llevó por un claro 7-2.

En la siguiente ronda el tenista de Dunblane tendrá un duelo inédito hasta la fecha al tener que verse las caras con el austríaco Gerald Melzer, hermano del ex topten Jurgen Melzer y actualmente afincado en el puesto número 68 del mundo.