Rafael Nadal: "Ha sido un partido muy positivo, sin buscar algo difícil"

Nadal atendiendo a los medios de comunicación en un torneo anterior | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

La vuelta a las pistas de Rafael Nadal se hizo esperar, pero en el Mubadala World Tennis Championship el mallorquín doblegó a Tomas Berdych, Milos Raonic y David Goffin para conquistar el primer título de la nueva campaña, la cual continúa para Rafael Nadal en Brisbane, cita a la que acudía con muchas ganas e ilusión, estrenándose contra el ucraniano Alexandr Dolgopolov, un tenista al que conseguía imponerse por 6-3 y 6-3, yendo de menos a más durante todo el choque para estar muy cómodo sobre la pista. Ahora, en la segunda ronda del torneo australiano, el mallorquín tendrá que verse las caras en octavos de final con el germano Mischa Zverev, que ha derrotado en una hora y ocho minutos al austriaco Alex De Minaur por un resultado semejante: un doble 6-3.

"Zverev es un jugador ofensivo, con un gran saque y una buena volea, va a ser importante estar concentrado con mi saque y sobre todo ser también agresivo para contrarrestar su juego"

Nunca es fácil jugar contra Dolgopolov, y es que Nadal asume que el ucraniano no tiene miedo a nada, jugándose todos los puntos a cara o cruz, lo que complica en exceso poder entrar en ritmo de competición. "Es difícil jugar contra Dolgopolov, tiene un juego un poco kamikaze, muy agresivo en todos sus golpes, es difícil hilar una jugada porque se juega winners, una bomba aquí y otra allí. He intentado hacer lo que he podido, dentro de una línea bastante estable, siento que he jugado un partido sólido, sobre todo porque era un partido muy importante para mí, más aún teniendo en cuenta el cambio horario, que casi no he tenido tiempo para adaptarme, ha sido una victoria muy positiva, haciendo las cosas muy bien, ha sido un partido muy positivo, sin buscar algo difícil o muy difícil, contra Dolgopolov intentas hacer lo que puedes", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Rafael Nadal intenta poco a poco adaptarse al cambio de hora que hay entre Mallorca y Australia, pensando en su próximo compromiso en Brisbane contra el alemán Misha Zverev. "A las dos de la tarde estaba en la cama, me he levantado, he intentado desayunar, pero me he vuelto a la cama porque estaba destrozado, al mediodía me he levantado de nuevo, he comido algo y he intentado activarme para llegar bien preparado al partido. Zverev es un jugador ofensivo, con un gran saque y una buena volea, va a ser importante estar concentrado con mi saque y sobre todo ser también agresivo para contrarrestar su juego, no puedo dejar que juegue cómodo. Voy a tener problemas si sube a la red con frecuencia, tengo que cambiar las direcciones y seguir con el nivel de hoy, el próximo partido va a ser otra prueba", concluyó.