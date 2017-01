Kyle Edmund gana a un mermado Pouille

Kyle Edmund golpeando una derecha. Foto: Zimbio

Tanto los torneos de Brisbane como de Doha o la misma Copa Hopman son perfectos para calentar los motores de cara al Australian Open, el primer Grand Slam del año y ver que el trabajo realizado en la pre-temporada no ha sido en vano y ver posibles expectativas de cara a una larga temporada.

El partido comenzaba con Kyle Edmun sirviendo para intentar anotarse el primer juego del partido, y tuvo ciertas dificultades, ya que tuvo que afrontar un total de tres bolas de break que Pouille no pudo aprovechar y finalmente el tenista británico se pudo adjudicar su primer juego de saque, pero el francés dejaba muy claro que a la mínima oportunidad que tuviera iba a ir a por el partido con su característico estilo de juego, pero paradojas de la vida iba a ser Kyle quien en la segunda bola de break que dispuso rompiera el saque de la decimoquinta raqueta del mundo y tomar cierta ventaja, ya que el nacido en Johannesburgo iba a confirmar dicho break para irse en el marcador con un resultado de 3-0. Lucas no estaba cómodo dentro de la pista.

Este malestar dentro de la pista añadido a que tampoco se encontraba bien físicamente, hacía que se notara a la hora de intentar elaborar los puntos y una tarea aparentemente simple como es ganar tus juegos de saque, se convertía en una tarea harto complicada teniendo que superar varias situaciones adversas, ya sea ir por detrás en el marcador o tener que salvar varias bolas de break en su servicio. Con esta dinámica de partido Edmun, sin hacer un gran esfuerzo físico, se limitaba a anotarse los juegos en los que sacaba y a la hora de restar ponía en aprietos a Pouille, sabedor de que no se encontraba muy bien y que si seguía así no iba a tardar mucho en retirarse. En apenas 35 minutos de juego el tenista británico ya tenía en su haber el primer set del partido, mientras que el tenista francés intentaba encontrar su lugar en la pista y se podía ver que no estaba al cien por cien físicamente ya que los movimientos no eran tan fluidos y rápidos como a los que acostumbra el tenista francés.

Con el comienzo del nuevo set parecía que el nacido en Grande- Synthe se había recuperado en cierta medida de su merma física y parecía que íbamos a tener un partido algo más interesante que en el primer set del partido, pero nada más lejos de la realidad ya que en el tercer juego del set Pouille iba a ceder su saque y en siguiente juego se retiraría para no prolongar más su agonía por la pista.

En el saludo en la red entre ambos jugadores, en un gesto de deportividad que honra al jugador inglés, Kyle le deseó una pronta recuperación a Pouille que se le veía algo desilusionado por el nivel dado en la pista y quería irse cuanto antes. Por su parte la victoria fue poco celebrada por el número dos británico, ya que no se había tenido que esforzar mucho

El partido concluyó con un resultado de 6-3 y 3-1 (ret), con un Lucas Pouille con cara de pocos amigos sabedor de que no pudo dar el cien por cien en la pista debido a una merma física. A nadie le gusta perder un partido por estar mermado físicamente y el tenista francés no iba a ser menos. En ciertas ocasiones vimos a un Pouille frustrado por no poder elaborar su juego y no poder rendir al máximo en un torneo que le podía ayudar a coger impulso para afrontar el Australian Open y que más bien parece haber tenido un efecto completamente contrario al esperado.