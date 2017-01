Ferrer no encuentra el tono

No hay manera. El jugador consistente que nunca perdía un partido que no entrara dentro de la lógica parece haber desaparecido. Después de derrotar en un gran partido al australiano Bernard Tomic jugando a gran nivel, el alicantino tenía enfrente a otro jugador local. Aunque mucho menos mediático, el joven jugador de 22 años Jordan Thompson.

No es Thompson un jugador que haya cosechado grandes resultados en su corta carrera profesional. Pero si mantiene la entrega y el pundonor que ha demostrado hoy podrá llegar a buen puerto, a pesar de ser un jugador con ciertas lagunas técnicas. Ferrer luchó hasta donde pudo, pero parece que el tenis no le acompaña y físicamente los años pasan para todos y eso se va notando mucho en sus piernas.

Thompson nunca se vino abajo

El partido comenzó muy igualado. A pesar de que no es un jugador excesivamente alto, el australiano no tiene mal saque y conseguía mantener las acometidas del que ha sido uno de los mejores restadores del circuito durante muchos años. Pero a pesar de que no pasa por su mejor momento, si cometes un error ante Ferrer te lo hace pagar y esto sucedió en el séptimo juego del primer set. El australiano no sacó demasiado bien y "Ferru" aprovechó la ocasión, para poco después hacerse con la manga.

​Thompson ofreció todo lo que tenía para hacerse con la victoria. En el segundo set, Thompson demostró que estaba dispuesto a luchar hasta que le quedara un gramo de fuerza. El australiano empezó a golpear con mucha potencia la bola y Ferrer no sabía salir del fondo de pista. Además los fallos de la raqueta del alicantino se iban multiplicando y el encuentro se le puso cuesta arriba. El español fue capaz de alargar el set hasta vísperas del desempate, pero ahí Thompson fue mejor y llevó el partido a la manga definitiva.

En este set final, Ferrer demostró que no es el de antes. La consistencia que siempre le ha acompañado brilló por su ausencia. El partido era disperso, con continuas oportunidades por parte de ambos jugadores, pero parecía que ninguno de ellos quería llevarse el encuentro. Al final, en la quinta oportunidad que tenía Thompson de hacerse con el partido, lo consiguió. Ahora el australiano tendrá un duro escollo en la raqueta del japonés Kei Nishikori.