Suiza y Francia lucharán por un puesto en la final de la Copa Hopman

Cuarto día de competición bajo las magníficas instalaciones del Perth Arena donde iban a tener lugar las eliminatorias correspondientes a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Hopman 2017: En el horario de la sesión diurna, se iban a enfrentar Francia y Gran Bretaña, mientras que ya en la eliminatoria de la noche, se iban a ver las caras los alemanes y los suizos.

Francia vence con contundencia

Kristina Mladenovic y Heather Watson iban a abrir la jornada de miércoles en Perth. Los franceses derrotaron en la primera jornada 2-1 a Alemania, mientras que los británicos cayeron 3-0 ante el tándem suizo. Mladenovic se mostró espectacular en el primer set, realizando un tenis mágnífico y situándose con el marcador de 5-1. Sin embargo, Watson le dio la vuelta al marcador aprovechando los nervios de Mladenovic que fue capaz de contenerlos en su último saque para llevarse el primer set.

El segundo set fue sumamente igualado y en donde hubo un muy alto nivel de tenis combinado con puntos de gran calidad y muchos intercambios que hicieron delicia de todo el público presente. Mladenovic tuvo opción de cerrar el partido, sin embargo Watson recuperó el break perdido para igualar las tornas y llevarse el segundo set . La francesa recobró de nuevo la confianza en el definitivo set para dar el primer punto a Francia tras vencer 6-4 5-7 y 6-3 en dos horas y 17 minutos.

Tras el encuentro femenino, fue el turno del partido masculino, donde Daniel Evans y Richard Gasquet se iban a ver las caras. Fue el francés quien llevó el timón del partido logrando hacerse con el primer set. En la segunda manga, el galo siguió presionando a su rival consiguiendo así hacerse con el triunfo por el marcador de 6-4 y 6-2 en una hora y veinte minutos de duración dando así a Francia el triunfo en la eliminatoria. En los dobles mixtos, Mladenovic y Gasquet no dieron oportunidad a los británicos y en dos sets vencieron el partido poniendo su tercer punto en el casillero francés.

Suiza remonta la derrota de Federer

Partidazo para abrir la sesión nocturna en un Perth Arena abarrotado de público. Roger Federer y Alexander Zverev se enfrentaban en el encuentro que abría la eliminatoria entre suizos y alemanes. Un choque de números uno, se podía catalogar: uno que ya lo ha sido, y el otro como candidato a ello en los próximos años. El partido, que mostró un nivel de tenis de muchísimos quilates por parte de ambos jugadores, no defraudó a nadie.

A Zverev no le tembló en absoluto el brazo por el hecho de tener a Federer en el otro lado de la red. El alemán mostró sus grandes dotes con una raqueta en la mano haciendo sufrir a un Federer que se mostró también a un muy buen nivel de tenis y de físico. El primer set se marchó al tie break, que se adueñó Zverev, después de que Federer no pudiera aprovechar un break a favor. En la segunda manga, tanto el suizo como el alemán se mostraron sublimes al saque encaminando el parcial a otro tie break que en esta ocasión se llevó Federer forzando la manga final. En el definitivo set, la tónica fue la misma que durante todo el partido, y como no, desembocó en otro tie break que como sucediera en el primero, se llevaría el teenager alemán dando el primer punto para su país.

Tras la 'sorprendente' derrota de Federer sobre Zverev, todo estaba en manos de Bencic, que se enfrentaba a Petkovic, para que Suiza siguiera viva y con opciones de clasificar. Un partido francamente atractivo que se antojaba muy igualado, pero la joven de Laussana mostró una muy buena cara en el primer set ganándolo por 6-3. En el segundo asalto, mantuvo la misma línea, pero con doble break sufrió momentos de tensión y nerviosismo, pero fue capaz de volver a la senda ganadora para empatar la eliminatoria tras vencer 6-3 y 6-4.

El dobles mixto iba a ser determinante en esta eliminatoria. Los suizos estaban obligados a ganar para tener opciones en la última jornada de clasificarse ante el tándem francés, un duelo del que saldría el último finalista de esta Copa Hopman 2017. Ese factor extra, hizo ver a Federer y Bencic centrados totalmente en el partido mostrándose muy superiores a Zverev y Petkovic. No todo fue tenis, y los cuatro tenistas brindaron momentos muy jocosos en los compases finales del partido, el aliciente de la Copa Hopman. En 40 minutos, los suizos se impusieron a los alemanes por 4-1 y 4-2. La eliminatoria entre Francia y Suiza se presenta apasionante.