Verdasco acierta y gana la ruleta rusa

Fernando Verdasco muestra muy buenas sensaciones en este inicio de temporada. El madrileño estos síntomas al deshacerse de uno de los jugadores en mejor estado de forma, el belga David Goffin, en el torneo de Doha. El encuentro se resolvió en dos sets con un marcador de 6-1 y 7-6 (6).

El partido se presentaba muy complicado para Fernando, teniendo en cuenta el gran momento en el que llegaba su rival, reciente finalista del torneo de exhibición de Abu Dhabi, en el que derrotó a jugadores como Tsonga o Murray.

Sin embargo, en los primeros compases del encuentro ya se pudo ver la motivación del español. Salió a jugar con mucha agresividad, soltando con fuerza su golpe de derecha y apoyado en un gran revés. Basando su estrategia en apretar la zona del revés del belga para abrir huecos y machacar en la media pista, Verdasco sacó petróleo, logrando una temprana rotura.

Verdasco estuvo a un gran nivel en los momentos difíciles

A pesar de todo, Goffin no se arrugaba y seguía peleando por cada uno de los juegos, pero se produjo un hecho diferencial con respecto a otros partidos del tenista madrileño. Verdasco no bajó la guardia en ningún momento, y supo ofrecer su mejor nivel en los momentos más complicados, como hacen los grandes. Así, salvó hasta cuatro bolas de break para establecer el 4-1 en el marcador. Goffin acusó el golpe y cedió un nuevo juego de servicio, dejando el set visto para sentencia. Por si fuera poco, al español no le tembló el pulso a la hora de cerrar el parcial, por lo que salvó otras tres bolas de rotura y estableció el 6-1 en el marcador.

El segundo set comenzó con un Verdasco que no bajaba la guardia al servicio, y con un Goffin más enchufado. El madrileño tuvo que levantar otras dos bolas de break, con 0-1 y con 2-3, y el belga comenzó a desesperarse. La frustración se vio reflejada en el juego siguiente, donde con 3-3 en el marcador Fernando logró una nueva rotura y rugió a las gradas.

El madrileño estaba desatado, corriendo por toda la pista y logrando golpes ganadores sin aparente esfuerzo, tanto de derecha como de revés. Se le veía cómodo, mucho más que a su rival al otro lado de la red.

El final loco del segundo set El segundo parcial estaba lejos de terminar, ya que viviría un final de absoluta locura y opciones para ambos. Con 5-3 para Fernando y saque para Goffin, el belga logró salvar una bola de partido para romper a continuación, cuando el español sacaba para ganar. Goffin logró de esta manera su primer break del partido, con una gran derecha paralela que lo metía de lleno en el encuentro. Sin mbargo, en el juego siguiente Verdasco volvió a apretar, desbordando con sus golpes a un Goffin incómodo y errático, y se vivió una nueva rotura que dejaba al español con 6-5 y servicio para el partido.

Pero Fernando parecía empeñado en no ganar un encuentro en el que hasta entonces se había mostrado resolutivo en los momentos clave, y volvió a despistarse y regalar su servicio, abocando el loco segundo parcial a un desempate definitivo.

El tie break mostró un nuevo abanico de opciones para ambos, con un total de siete mini-breaks en los que salió favorecido el español. Verdasco ganó la ruleta rusa del segundo set, y se llevó el encuentro por 6-1 y 7-6 (6). El madrileño sufrió y mucho en el segundo parcial, pero se acabó llevando con merecimiento un encuentro en el que fue superior a David Goffin.