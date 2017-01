Kovalik elimina en su debut a Cilic

Google Plus

No era para nada fácil el partido al que se sometió el joven eslovaco de 24 años Jozef Kovalik. Del otro lado tenía al número seis del mundo quien hasta hace poco estaba con la cabeza en ganar la Copa Davis. Sumado también el descanso que llevaba el croata por pasar la primera ronda sin jugar "bye".

El primer tramo muy ajustado, con tres aces de Kovalik contra ocho del croata. Una efectivada muy alta de primeros servicios para los dos, lo que permitio de principio a fin manener cierta agresividad en el partido. Ambos se caracterizan por buscar constantemente definir con puntos ganadores. Conservando cada uno su juego, terminaron definiendo el pleito por tie-break. El número 117 del mundo aprovechó un mini quiebre para imponerse por dos puntos a favor y definir el set.

Ya en la segunda parte, Cilic tomó posición del juego y logró dominar por 4-1. Pero el eslovaco tomó más consistencia y solvencia para recuperar un game perdido. Pero el servicio del croata, arma letal que pocas veces lo abandona, marcaron una diferencia en cuanto a lo anímico. Cinco aces contra dos de Jozef. Finalmente 7-5 a favor del top-ten.

El hecho más anecdótico ocurre en el último punto del tercer set. Luego de que ambos estén batallando un reñido encuentro que no parecía ceder respiro, Kovalik logra un saque ganador que por poco se va ancha. Cilic al no tener más posibilidades de consultar el ojo de halcón termina aceptando un punto que luego muestran las cámaras y por metros se va fuera. No es la primera vez que ocurre este tipo de incidencias y habrá que hacer hincapié en mejorar este tipo de fallos que a la larga termina perjudicando la carrera del jugador.

De esta manera Jozef Kovalik avanza a tercera ronda en el abierto indio y enfrentará al ruso Daniil Medvedev, quien viene de vencer al brasileño Thiago Monteiro.