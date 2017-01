Kerber sucumbe en cuartos de Brisbane

Google Plus

Primer semana de competición del año y los partidos ya empiezan a ser verdaderas batallas para lograr pasar rondas. En segunda ronda, vimos el encuentro entre Muguruza y Kasatkina. Y el espectaculo en Brisbane no cesa. En cuartos de final, duelo apasionante entre la actual número 1, la alemana Angelique Kerber, y la tenista ucraniana Elina Svitolina.

Ambas llegaban al partido con muy buenas sensaciones. Sin embargo, Kerber tan solo ha ganado el 53% de los puntos jugados con el servicio la ucraniana ha entrado al partido mucho mejor. Lo que le ha permitido obtener hasta cinco opciones de rotura, de las cuales ha aprovechado dos. Kerber no quería sucumbir y ha logrado acercarse en el marcador mediante una rotura. Pero no ha sido suficiente, la tenista alemana no lograba entrar en juego al resto, lo que ha provocado que cayera en la primera manga por 4-6.

Kerber no desiste

El partido se ponía muy complicado. Kerber sabía que es muy difícil romper el servicio de Svitolina, por lo que ha empezado a amarrar su servicio para poder jugar al resto sin presión. Y ha surtido efecto. Los porcentages al servicio de la ucraniana han bajado y Kerber ha conseguido romper el saque de Svitolina por partida doble. La alemana volvía a ponerse en el partido y forzaba el tercer y definitivo set con un 6-3 en la segunda manga.

El tercer set prometía mucha emoción. Kerber llevaba la dinámica a su favor, pero Svitolina que había rondado en torno al 60% en primero servicios, mejoró de manera ostensible. Svitolina aprovechó la oportunidad que le había concedido su saque y consiguió ganar el tercer set a la número uno mundial con un definitivo 3-6.

Svitolina apea de Brisbane a Angelique Kerber y se mete en las semifinales del torneo, donde jugará ante la checa Karolina Pliskova.