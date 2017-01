Verdasco está de dulce

Google Plus

Sin miramientos. Así venció Fernando Verdasco al duro rival que tenía hoy en frente. Un jugador con el que es muy difícil jugar, ya que no da apenas ritmo: el croata Ivo Karlovic. Un jugador por el que parece que no pasan los años, pero que ha tenido que lidiar con multitud de problemas para seguir siendo profesional a sus 37 años. Es cierto que la potencia de su servicio le facilita mucho las cosas, pero hay que ser muy constante para seguir siendo top-20 con esa edad.

Algo más joven(33 años) es un Fernando Verdasco que en este comienzo de temporada se está reencontrando así mismo. Por supuesto, le queda mucho camino para ser aquel jugador iluminado de 2009, en el que llegó a semifinales del Grand Slam que comienza en apenas dos semanas, pero va por buen camino. Tras derrotar a Pospisil y a Goffin, el madrileño tenía ante sí una batalla que resolvió con relativa facilidad.

Verdasco estuvo intratable

Desde el principio del partido se vio que el español no quería permanecer en la pista más tiempo del necesario. Romper el saque de Ivo Karlovic es algo realmente difícil, y en apenas 25 minutos ya lo había conseguido dos veces. Solo cinco aces permitió Verdasco en este set, a un jugador acostumbrado a pasar de la veintena en casi todos sus encuentros, y cuando le quitas esta arma al croata esta prácticamente perdido.

​Verdasco estuvo muy concentrado a lo largo de todo el partido. la segunda manga, el saque le funcionó mucho mejor a Karlovic. Sin embargo, Verdasco no se desanimó. Muchas veces ese ha sido el gran problema del madrileño, que no era capaz de responder cuando las cosas venían mal dadas y perdía confianza con cada fallo que no entrara dentro del guion. El Verdasco de ahora parece mucho más maduro, pero todavía falta mucho para confirmar que esos golpes que tanto daño hacían cuando comenzó la década actual, sigan resonando por las pistas de los torneos más importantes.

El español sólo tenía que esperar a que la resistencia del saque del balcánico se viniera abajo, cosa que muchas veces no le ocurre. Tuvo que ser a la quinta bola de rotura del set, y en un momento que parecía que el encuentro se encaminaba hacía el desempate, cuando Verdasco apretó el acelerador y rompió el saque de su rival para hacerse con el encuentro. En semifinales del torneo qatarí, el español tendrá la prueba más fehaciente para indicar si poco a poco recupera su mejor tenis: el serbio Novak Djokovic.