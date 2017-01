Murray impone su ley ante un buen Almagro

De batalla en batalla. Así está siendo el primer torneo oficial del número uno del mundo, el escocés Andy Murray, en este 2017. El de Dunblane volvió a mostrar un tono irregular pero sumó una victoria más, la número 27 de forma consecutiva, al batir al murciano Nicolás Almagro por 7-6(4) y 7-5 en un duro encuentro que se terminó, de nuevo, por encima de las dos horas de duración y que supone su billete hacia las semifinales del ATP 250 de Doha, en Qatar. Almagro tuteó en todo momento al mejor tenista del mundo pero en los momentos clave Murray sacó sus galones y marcó la diferencia.



Murray terminó con 24 golpes ganadores por 18 errores no forzados. Almagro, con 32 y 44, respectivamente No pudieron comenzar mejor las cosas para el murciano, que aprovechó la relajación habitual de Murray en los primeros compases de los encuentros para romper en blanco el servicio del escocés en el primer juego del partido. Apoyado en su excelente primer servicio, con hasta un 80% de puntos ganados, y en su potente pegada, Almagro llevaba la iniciativa ante un Murray, que como en sus dos partidos anteriores, se mantenía agazapado tres metros por detrás de la línea de fondo. Cuando no termina de encontrar buenas sensaciones para ser todo lo agresivo que quisiera, el escocés siempre tiene este plan B. Y así es como el de Dunblane logró equilibrar la balanza con su primera rotura en el octavo juego del encuentro (4-4), al aprovechar los errores no forzados de su rival, en particular, una inoportuna doble falta y una derecha a mitad de la red.

Una vez más, la quinta en otros tantos encuentros, Murray se vio obligado a llegar a la muerte súbita para apuntarse el primer set. Y al igual que hiciera ante Chardy y ante Melzer, el número uno del mundo se mostró como tal y elevó su nivel en el momento adecuado. Almagro logró salvar un set point con su servicio pero no pudo con el siguiente y acabó entregando el desempate al escocés por 7-4 tras una hora de juego.

Almagro claudica a las puertas del desempate

No cambió mucho el escenario en el inicio de la segunda manga. A pesar de comenzar mandando gracias a un break en el tercer juego, Murray volvió a demostrar sus dudas cuando le toca confirmar las ventaja cediendo su servicio inmediatamente con una doble falta. El partido continuaba por el mismo camino. Almagro seguía siendo el que buscaba la iniciativa, con Murray enfrente tratando de defenderlo todo, lo que provocaba a su vez que la cuenta de errores no forzados del murciano fuera subiendo poco a poco.

Almagro demostró una mayor agresividad en la red: 16 puntos de 25 subidas. Murray, por su parte, también va mejorando en ese aspecto, 8 de 12. El encuentro llegó a su fase culminante y la diferencia de ránking entre ambos tenistas volvió a aparecer en el momento decisivo. Murray buscó insistentemente la rotura y la acabó logrando en el undécimo juego del segundo parcial cuando en su cuarta oportunidad y tras conectar un magnífico globo ganador, la derecha de Almagro tocó la cinta y se fue fuera propiciando un break que terminaría siendo decisivo. A diferencia de lo que le sucedió ayer, en esta ocasión el británico sí que fue capaz de cerrar el choque a la primera con su servicio, aunque no sin problemas, ya que tuvo que hacer frente a una bola de break y esperar a la segunda bola de partido para poner fin al encuentro por 7-5.

Con esta, ya son 27 el número de victorias consecutivas del escocés aunque sus sensaciones todavía no son tan buenas como seguramente quisiera. Murray tendrá que esperar para saber quién será su rival en la segunda semifinal, ya que saldrá del enfrentamiento que están disputando en estos momentos el francés Jo-Wilfried Tsonga y el checo Tomas Berdych.