Stan Wawrinka sobrevive a un gran Edmund en una larga batalla

Stan Wawrinka en Brisbane 2017 | Foto: Zimbio

Stan Wawrinka es el primer semifinalista en Brisbane. No lo ha tenido fácil ante un muy buen Kyle Edmund que le ha exigido sacar su mejor tenis para derrotarle en tres sets muy disputados : 6-7 (2) 6-4 6-4.

El británico llevó la iniciativa durante el primer set. Al suizo le costaba ganar sus saques y Edmund, en cambio, los ganaba con facilidad. Con 1-1 en el marcador le llegaron las primeras oportunidades y tuvo dos bolas de break, que fueron salvadas rápidamente por Wawrinka. Dos juegos más tarde, volvió a tener problemas con el saque, y con 3-3 tuvo que salvar otra bola de break de nuevo. Pero a la siguiente oportunidad Edmund no le dejó escapar con vida y rompió el servicio tras un largo juego y necesitando un total de cinco bolas de rotura, para colocarse 5-4 y saque.

Entonces notó la presión de sacar para ganar el set ante un top-5 y perdió su servicio a las primeras de cambio. Esa es la diferencia entre los buenos jugadores, y los mejores del mundo. El británico necesitó 8 bolas de break para ganar el primer juego al saque de Wawrinka, y éste lo hizo en su primera oportunidad. El saque (11 aces) y la efectividad salvando bolas de break fueron claves para la remontada del suizo tras un flojo primer set Pero no se había acabado. Se llegó a un desempate donde Edmund jugó un tenis impecable. Dos ''passings'' consecutivos desbordaban al número 4 del mundo que incluso llegó a ir perdiendo 5-0 y dos saques para su rival. Finalmente, Edmund cerraba 7-2 la muerte súbita y se adjudicaba el primer set.

La pérdida del primer set hizo reaccionar a Wawrinka, que sacó su mejor versión para remontar el duelo

A partir de ahí, el mejor Wawrinka apareció y sumaba todos sus saques de manera clara, y presionando al resto. Con 2-2 rompía el saque el tenista de Lausana y ese "break" le servía para ganar el set sin ceder una sola opción con su servicio. Estaba desatado y Edmund venido a menos. El tercer set empezó igual que acabó el segundo. Con Stan dominando y rompiendo el saque del británico. Hasta 5 bolas de break necesitó. Sin embargo, el partido no había acabado. Cuando el suizo sacaba para 3-1, tuvo que salvar una bola de break. Salió adelante, igual que en su siguiente turno de saque, donde volvió a salvar 3 bolas de break. Ese fue el principal talón de aquiles de Edmund, que acabó con un 2/13. Es muy difícil ganar a un ganador de Grand Slams con ese porcentaje en las bolas de rotura. Wawrinka pudo cerrar el partido sacando para 6-2 pero era demasiado injusto tras lo visto en la central de Brisbane, donde el techo evitó que la lluvia hiciera suspender el partido. Rompió Edmund, pero ya no sirvió de nada. El suizo ya no volvió a perdonar y cerró 6-4. Otra vez le bastó un break de ventaja. Edmund se quedó poder jugar la final el día de su cumpleaños.

Wawrinka se las verá con el japonés Kei Nishikori en semifinales en un duelo que se prevee muy igualado.