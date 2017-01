Roberto Bautista: "Mañana va a ser un partido muy difícil ante Medvedev" (Foto: Dani Mullor / VAVEL)

El tenista español y cabeza de serie número dos del torneo ATP 250 de Chennai, Roberto Bautista, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la victoria conseguida en el día de hoy ante Benoit Paire, y sobre la final que jugará mañana ante Medvedev, un tenista que ha sorprendido a todos los aficionados del buen tenis, por la gran valentía y buen tenis que ha desplegado esta semana en la India.

Roberto Bautista se mostró muy satisfecho por la victoria conseguida en el día de hoy ante un rival muy duro como es el francés Benoit Paire y por conseguir su segunda final en territorio indio en su carrera deportiva: "He conseguido la victoria porque he jugado bien", bromeó el tenista español ante los medios de comunicación. "He jugado un juego sólido e hice todo lo correcto, sin muchos fallos. Me sentí muy bien despues de sufrir en el día de ayer en mi encuentro de cuartos de final, donde tuve que estar mucho tiempo en pista", añadió el castellonense.

Sobre su rival en el día de mañana, Roberto Bautista avisa de la dificultad del encuentro, y es que Medvedev ha realizado un gran torneo de Chennai esta semana: "Mañana va a ser un partido muy difícil ante Medvedev. Es un tenista muy alto, que tiene muy buen servicio y que tiene un gran número de golpes desde el fondo de pista. Voy a tener que estar muy preparado y concentrado para poder jugar mi mejor tenis", concluyó el tenista español en rueda de prensa.

En caso de vencer mañana ante el tenista ruso, el tenista español ascendería un puesto más en la tabla clasificatoria y adelantaría al australiano Nick Kyrgios, que esta semana ha estado disputando la Copa Hopman representando a Australia como hizo el pasado año.