Roger Federer: "Estoy muy alegre. No tengo miedo de recaer en otra lesión"

Roger Federer en la Copa Hopman 2017 | Foto: zimbio

Tres partidos individuales, y ante rivales de buena índole, son lo que Roger Federer ha disputado en Perth. El propio Roger demostró que se siente bien, pero él mismo quiso reconocerlo. Su semana ha sido más que positiva y se ve confiado de cara al Open de Australia. Pese a no haber logrado alcanzar la final del campeonato, Federer puede hacer un balance más que bueno en el que se ha encontrado muy bien tanto a nivel físico como técnico.

"Ha sido el tercer partido del año. He sentido mucho mejor la pelota y me puedo mover mucho mejor por la pista", comentaba el Maestro de Basilea. "Estoy muy feliz y contento. Además, también me encuentro fuerte mentalmente porque no tengo miedo de volver a recaer en otra lesión", afirmaba confiado y feliz Federer. "No sé si hoy fue mi mejor partido (ante Gasquet), o lo fue ayer (ante Zverev), pero he sido capaz de competir con diferentes oponentes y estoy muy satisfecho con el nivel mostrado", hacía balance el suizo. "Sinceramente, me sentía inseguro cuando empezó la semana, no sabía cómo iba a estar, pero todo fue fantástico".

Federer comentó lo que espera de este 2017 que acaba de arrancar: "Hay que esperar a ver cómo me va, esto sólo acaba de comenzar de nuevo. Fui feliz compitiendo los últimos 18 años, pero también me sentí bien el tiempo que estuve de descanso", comentaba el campeón de 17 Grand Slams. "Aún seguiré por un tiempo, si todo sale bien. Es obvio que no habrá mucho más tenis en mi carrera, pero al mismo tiempo siento que todavía pueden venir más cosas. Y por supuesto, esta no será mi última vez en aquí en Perth, lo prometo. Quedé encantado", afirmaba Federer. "Hubiese sido bonito disputar la final contra los Estados Unidos, pero no pudo ser. Gracias a Belinda por su ayuda y a todos por el apoyo recibido", se despedía Roger.