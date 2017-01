Albert Ramos reaccionó, pero no fue suficiente

Albert Ramos durante el Mutua Madrid Open. Foto: Dani Mullor - VAVEL

En la pasada madrugada, se disputó el encuentro correspondiente a la primera ronda del ATP Auckland entre Joao Sousa y Albert Ramos. Fue el primer partido de la temporada para el portugués, afincado en Barcelona, y demostró que vuelve en este 2017 con ganas e ilusión para afrontar el año. El español, que cedió en cuartos de final del ATP Chennai ante Dudi Sela, estaba ante una buena oportunidad para llegar con buenas sensaciones a Melbourne. Pero todo lo contrario, Albert Ramos no tuvo su día. El 'head to head' se decanta a favor del español por cuatro victorias frente a una del portugués. Pero, Joao Sousa, pese a no ser favorito sorprendió ganando. "Es un derbi, somos grandes amigos pero en la pista no hay amigos", dijo el portugués a pie de pista tras debutar con victoria.

Empezó un tanto más apático y frío el español, Joao Sousa entró más metido y haciendo mucho daño con la derecha. Cuando Albert Ramos se disponía a sacar para ponerse 1-1 en el marcador, hubo un pequeño parón por llovizna que le pudo venir muy bien al español. Pero todo lo contrario, Joao Sousa puso la directa y le clavó un parcial de 5-0 con dos breaks reflejando el buen tenis. Jugando muy bien de manera consistente y sin cometer apenas errores con su derecha. Con un 100% de puntos ganados de primer saque, Joao Sousa se llevó la primera manga sin ninguna oposición, 6-1.

Se esperaba una reacción del español en el segundo set, pero empezó fuera del partido cediendo el saque a las primeras de cambio cometiendo muchos errores no forzados con la derecha. Con set y break abajo (3-1), a Albert Ramos se le puso muy cuesta arriba el partido. Tras salvar tres bolas de break, el español consiguió mantener el juego. Éste afectó a Joao Sousa, de manera que, el español recuperó el break en blanco tras continuos errores del portugués. Parcial de 3-0 en el segundo set para Albert Ramos que le llevó a ponerse arriba 3-4 en el marcador por primera vez en el encuentro. Encontró su juego, le puso ritmo y velocidad a la pelota y sacó su mejor tenis a relucir. Con 4-5 en el marcador, el español no pudo aprovechar dos bolas de set para forzar el tercer set, y lo pagó con un break del portugués (6-5) cuando sacaba para asegurar el desempate. Así pues, si perdonas, lo terminas pagando. Joao Sousa cerró el segundo set por 7-5 con un gran saque y terminó llevándose el partido.

Joao Sousa debuta con victoria esta temporada ante Albert Ramos (6-1 y 7-5), en un partido en el que arrolló al español. Y aunque se vio una pequeña reacción por parte de Albert Ramos en el segundo set dándole la vuelta, éste aprovechó sus oportunidades. Albert Ramos dice adiós y pone rumbo a Melbourne, mientras que Joao Sousa sigue adelante en el torneo y enfrentará en octavos a Facundo Bagnis.