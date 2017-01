Grandes ausencias para el Open de Australia

Google Plus

Kevin Anderson será uno de los grandes ausentes del Australian Open. Foto: Rodrigo J. Torrellas - VAVEL

La temporada tenística no ha hecho más que empezar pero por desgracia no es oro todo lo que reluce. El 2016 fue un año duro para varios jugadores que han empezado la nueva temporada con la misma sensación de amargura por no poder estar al 100% para competir.

La peor noticia que puede recibir un jugador es perderse alguno de los cuatro grandes torneos que se desarrollan durante la temporada. Una de las grandes ausencias del primer grand slam de la temporada será el sudafricano Kevin Anderson que no ha terminado de superar los problemas de cadera que ya arrastraba durante la temporada anterior.

Afortunadamente, no todo es malo ya que su ausencia da su plaza para que un jugador pueda acceder al cuadro principal del torneo sin necesidad de tener que jugar previa, es el caso del surcoreano Hyeon Chung que será el gran afortunado de la situación del sudafricano y su sustituto en este primer gran torneo. El jugador asiático ya participó en este torneo el año pasado con la mala suerte de caer encabezado ante el intratable Novak Djokovic que se deshizo de él en tres cómodos sets.

Parece que las lesiones se han cebado con el tenis argentino ya que a la de Juan Martín Del Potro confirmada hace varias semanas se le suma la baja de Juan Mónaco por problemas en la muñeca derecha.

Por último, destacar la ausencia del jugador australiano John Millman, un gran batacazo para los fans australianos ya que se queda fuera uno de los ídolos locales en el que tenían bastante confianza para que pasase alguna ronda y pudiese dar alguna sorpresa a los grandes favoritos a ganar el torneo. Su sustituto será el joven estadounidense Jared Donaldson que con total seguridad querrá deslumbrar al resto del mundo con su gran juego, demostrado durante estas primeras semanas en Brisbane donde obligó a Kei Nishikori a disputar un duro partido que se desarrolló en tres agotadores sets.