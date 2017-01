Konta accede con autoridad a los cuartos de Sidney

Google Plus

Johanna Konta sigue demostrando que en Australia, su lugar de nacimiento, se siente como pez en el agua. La británica avanzó con autoridad hacia los cuartos de final del WTA Premier de Sidney al derrotar en dos cómodos sets a la última representante australiana del cuadro, Daria Gavrilova, número 25 del mundo pero que no pudo hacer nada para contener el poderío de la número diez del mundo.

Konta estuvo brillante con su primer servicio: 81% de puntos ganados, 22 de 27 La sexta favorita del torneo dominó el encuentro desde el primer juego del mismo, en el cual consiguió la primera de las cuatro roturas que acabaría logrando en el partido. A pesar de contar con un buen porcentaje de primeros servicios, 73%, Gavrilova sufrió lo indecible con su saque (concedió hasta 20 oportunidades de quiebre), especialmente en la primera manga, en la que tampoco consiguió inquietar al resto a su rival, que solamente dejó escapar cuatro puntos con su servicio en un primer set que Konta se acabaría llevando por un contundente 6-1.

Konta no se relaja y cierra por la vía rápida

No cambiaron mucho las cosas tras el primer set. Con otro break tempranero, Konta mantuvo el control del partido ante una Gavrilova que opuso más resistencia, llegando incluso a tener sus dos primeras y únicas opciones de rotura, pero no pudo llevarlas a efecto. La australiana mejoró algo sus prestaciones con el servicio, pero no fue suficiente como para recuperar el equilibrio en el marcador. De hecho, si Konta hubiera estado más acertada en los puntos de rotura, cuatro de veinte, el resultado podría haber sido aún más contundente en favor de la británica.