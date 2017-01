Kasatkina sorprende a Kerber

Kasatkina celbrando un punto en la Rogers Cup. Foto: Zimbio

Jornada de sorpresas en el torneo de Sydney, en el que algunas de las favoritas para llevarse el torneo han caído ante rivales aparentemente peores, ya ea en ranking o en el juego. Bouchard (WC) ha eliminado a Cibulkova con un resultado de 6-4 y 6-3, Pavlyuchenkova hizo lo mismo con su compatriota Kuznetsova (7-5 y 6-3), Wozniacki venció facilmente a Putintseva (6-0 y 7-5), Ying-Ying Duan procedente de la ronda clasificatoria sorprendió a Coco Vandeweghe (6-3 y 6-2), y Johanna Konta una de las revelaciones del año pasado, arrolló a Gavrilova con un resultado de 6-1 y 6-3 .

La verdad es que todo el mundo esperaba que la tenista alemana superara con cierta facilidad a la número 26 del mundo, pero la sorpresa llegaría en el primer juego al saque de Angelique, ya que tendría que ceder su servicio ante el buen juego de la rusa. La nacida en Bremen no estaba desplegando su mejor tenis, pero tenía ramalazos que hacía acercarse en el marcador y llegar a igualarlo, pero siendo tan irregular es difícil poder ganar un partido, e incluso un set. Con todo y con eso se llegó al tie break que terminó llevándose Kasatkina por 7-5 tras un resto que se fue más allá de la línea de fondo de Kerber.

Esto sin duda supuso un influjo de moral para la tenista rusa, mientras que Kerber caminaba pensativa mirando si podía revertir la situación del primer set y volver al nivel que nos tiene acostumbrados. Pero no solo no consiguió alcanzar el nivel, sino que empeoró en el segundo set, en el que la vimos algo más pasiva y no tan combativa, si bien es cierto que ese gen que caracteriza tanto a la actual número uno del mundo no se fue del todo ya que es algo inherente en ella. El ritmo de la tenista rusa era mucho más alto y además tenía una gran confianza en sí misma lo que hacía que fallara pocas bolas y lograr poner en serios aprietos a Angelique que estaba desbordada y no encontraba su sitio en la pista. Los juegos iban cayendo del lado de la tenista rusa y Kerber no encontraba remedio alguno, por lo que seguía a despensas de lo que hiciera Daria Kastakina, que ha demostrado tener un desparpajo que muy pocas tienen a su edad (19 años), algo que nos dice que Rusia tiene un futuro tenístico asegurado junto a la joven generación de tenistas que ya empieza a despuntar.

En a penas una hora y 32 minutos la Kasakkina derrotó a la número uno del mundo y favorita a llevarse e torneo, con un resultado de 7-6 (5) y 6-2 para acceder a la siguiente ronda del torneo de Sydney. Gran partido de la rusa que derrotó a una gris Kerber que se va al Open de Australia con un balance de dos derrotas por solo una victoria.

El apartado estadístico nunca estuvo del lado de la alemana, que llegó a cometer hasta seis dobles faltas a lo largo del partido. Esto añadido a que sus porcentajes de primeros servicios rozó el 50% y que los puntos ganados con este golpe apenas superara el 30% hizo que la rusa consiguiera puntos de manera más o menos sencilla. Por su parte Daria logró un más que satisfactorio 70% con su primer saque, a lo que hay que añadir dos aces que se vieron ciertamente empañados por cuatro dobles faltas que cosechó a lo largo del partido y añadido a su estado de gracia en el partido, consiguió romper el saque de la número uno del mundo hasta en cinco ocasiones de diez oportunidades totales que tuvo (50%).