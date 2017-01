Sin opciones para Jordi Samper

Google Plus

A sus veintiséis años, estando ubicado en el puesto 212 del ránking ATP, el español Jordi Samper Montana ponía rumbo a Melbourne para disputar el primer Grand Slam del año, el Open de Australia, con una maleta cargada de ganas e ilusión, teniendo que comparecer en la fase previa del torneo australiano batiéndose en un partido a cara o cruz contra ni más ni menos que el estadounidense Tim Smyczek, quien partía como el cabeza de serie número veinticinco de la previa al estar ubicado en el puesto 137 del ránking ATP. Un duelo de nivel pondría a prueba al tenista barcelonés, profesional desde el año 2007.

Smyczek comienza pisando fuerte

A primera hora de la mañana australiana y a primera hora de la madrugada española, en el primer turno de la pista número veintidós tanto Jordi Samper como Tim Smyczek hacían acto de presencia sobre la pista para disputar su primer partido en la fase previa del Open de Australia. Las cosas no podrían comenzar mejor para el tenista americano, que a las primeras de cambio, en el primer juego del encuentro, conseguía quebrar el saque de su rival, para después de consolidar la rotura irse hasta el 0-2.

Las cosas cambiarían tres juegos más tarde, momento en que el pulso le temblaba a Tim, entregando las primeras bolas de rotura a Jordi, que no dudaba en aprovechar para igualar la contienda a tres juegos, empezando por tanto un nuevo partido. Samper daría un paso hacia atrás un juego después, al no ser capaz de consolidar la rotura obtenida anteriormente, dando un nuevo quiebre al americano, que en un primer instante colocaba el 3-4 a su favor para a continuación llevar el 3-5 al electrónico. La primera oportunidad para cerrar la primera manga le llegaba a Tim Smyczek al resto, poniendo un ritmo que le costaba seguir al español, quien entregaba tres bolas de set en manos de su contrincante, para que este aprovechara la última, siendo por tanto capaz de hacerse con la primera manga por 3-6 después de tan solo treinta y cinco minutos de partido.

Samper no consigue encontrar el ritmo que le lleve a dar la vuelta al partido

Después de un pequeño descanso en el que aclarar ideas, las cosas no cambiaban sobre la pista en el segundo parcial, y es que Smyczek regresaba con intención de poner contra las cuerdas a Jordi, que entregaba dos bolas de rotura a su contrincante en el segundo juego del parcial, siendo capaz el estadounidense de aprovechar la segunda para irse hasta el 0-2, un marcador que ampliaba al certificar el 0-3 yéndose hacia el 0-3 sin ningún problema. De ahí en adelante no tendría ningún problema para llegar hasta el 2-5 Smiczek, manteniendo sus opciones en el partido Jordi al solventar su saque, para traspasar la responsabilidad a Tim, quien debía cerrar el choque con su saque. Sin mayores problemas, Tim Smiczek conseguía hacerse con el segundo parcial por 3-6, y por ende superaba la primera ronda de la fase previa del Open de Australia al vencer por 3-6 y 3-6 a Jordi Samper después de una hora y once minutos de partido.