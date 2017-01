Stepanek da el primer paso con mucho sufrimiento

Google Plus

Con ni más ni menos que treinta y ocho años, teniendo una exitosa carrera a su espalda y aún mucha energía por consumir sobre las pistas de tenis, Radek Stepanek se ve obligado a pasar por las fases previas de los torneos para conseguir acceder a los cuadros finales. Estando en el puesto 102 del ránking ATP, el tenista checo comenzaba su andadura en la previa del primer Grand Slam del año, el Open de Australia, teniendo que batirse en duelo con el estadounidense Sekou Bangoura, ubicado en el puesto 257 del ránking ATP. El primer paso hacia un torneo que otorga muchos puntos, los cuales podrían permitir escalar posiciones en el ránking a ambos tenistas.

Los fallos condenan a Bangoura

Tras tres juegos de tanteo, donde ambos tenistas medían fuerzas, Stepanek era el primero en disponer de una bola de break, la cual solventaba sin mayores problemas Bangoura. De ahí en adelante la tónica que se mostraba sobre la pista número siete a primera hora de la mañana australiana no cambiaba, y es que ambos contendientes al triunfo mantenían las espadas en todo lo alto sin dar espacio a su adversario, hasta que con 4-3 en el marcador, Bangoura entregaba ni más ni menos que tres bolas de rotura a Radek, que aprovechaba la segunda tentativa que tenía en este juego para irse raudo y veloz hasta el 5-3, teniendo la oportunidad no solo de consolidar el break con su saque, sino también de cerrar la manga. Haciendo gala de su gran experiencia, el pulso no le temblaba al tenista checo, que sin ningún problema se hacía con el primer set por 6-3 después de tan solo treinta y cuatro minutos de partido.

En una locura de quiebres Bangoura consigue forzar el tie break, donde no da opciones a Stepanek

Con el comienzo del segundo parcial todo cambiaba, y es que al verse contra las cuerdas Bangoura reaccionaba a las primeras de cambio, momento en el que obtenía una su primera bola de rotura del partido, la cual solventaba sin problemas Stepanek. A la primera no lo lograría, pero en su segunda tentativa de quiebre, Sekou rompía el servicio de Radek para irse hasta el 1-3, jugando una mala pasada los nervios un juego después, cuando a la hora de consolidar el quiebre veía como Stepanek subía su nivel y obtenía el contrabreak que llevaba al checo hasta el 2-3, igualando a continuación el parcial a tres juegos. Poco a poco Radek conseguía subir la intensidad al resto, lo cual obligaba a Bangoura a conceder dos nuevas bolas de break al checo, que se iba hasta el 4-3, tomando la delantera de nuevo del partido.

Bangoura ni mucho menos se vendría abajo, manteniendo su juego agresivo que le llevaba a disponer de una nueva bola de break, la cual en este caso si aprovechaba para hacerse con el contrabreak e igualar el choque a cuatro juegos. El partido entraba en una espiral de bolas de quiebre para uno u otro tenista, y en este caso Stepanek era el siguiente en disponer de una opción de quiebre, aprovechando para rubricar su dominio yéndose hasta el 5-3, teniendo la oportunidad de cerrar el partido con su saque. Sekou no querría irse tan fácilmente del Open de Australia, por lo que el americano aprovechaba los errores de su rival para romperle el servicio poniendo el 5-5 en el marcador. Tanto Bangoura como Stepanek solventaban su saque y el segundo parcial se tenía que decidir en el tie break. En una muerte súbita de infarto Sekou lograría coger la delantera para llevarse el desempate por 2-7 y por tanto hacerse con el segundo parcial por 6-7 (2).

Radek es mucho Radek

Al igualar el partido Bangoura, el tercer y último parcial se convertía en decisivo, y como no podía ser de otra manera, Stepanek buscaba coger tierra de por medio a las primeras de cambio, cuando disponía de dos bolas de break, aprovechando la segunda para irse hasta el 2-0, un marcador que ampliaba hacia el 3-0 al consolidar el quiebre con su saque. Con un ritmo constante, sin bajar el pistón en ningún momento y aprovechando los errores de su contrincante, Radek sumaba un nuevo quiebre a su marcador que le permitía irse hasta el 4-0, lugar en el que el checo veía como Bangoura no se daba por vencido, logrando el contrabreak que le hacía recortar terreno al colocarse 4-1 abajo, y certificar su break poniendo rumbo hacia el 4-2.

Stepanek solventaba su servicio sin problemas para tener al resto su primera oportunidad de cerrar el partido, y como buen veterano de guerra, el checo rompía el saque de su rival, haciéndose con el tercer set por 6-2, y por ende después de dos horas y veinte minutos accedía a la segunda ronda de la fase previa del Open de Australia al vencer a Sekou Bangoura por 6-3, 6-7 (2) y 6-2.