Risa Ozaki sorprende a Safarova con una gran remontada en Hobart

Lucie Safarova durante el torneo de Auckland. Foto : Zimbio

El partido de octavos de final en Hobart se preveía como un mero trámite para la checa, y sobre todo tras ver como empezaba. Un ciclón sobre la pista de Hobart, que en pocos minutos se apoderaba de la primera manga por 2-6. Tan solo unas pequeñas dudas en su primer juego al saque hacían sufrir a Safarova, que tuvo que salvar una bola de break. Pero la checa se cortocircuitó cuando tenía el partido dominado, y Ozaki conseguía su mejor victoria como tenista profesional, semanas después de entrar en el top100.

Risa Ozaki es una tenista que cumple el estereotipo de jugadora japonesa muy luchadora y rápida desde el fondo de pista. Igual que Kurumi Nara, a la que precisamente ganó en primera ronda con otra gran remontada : 0-6 7-5 6-3. Así que esa primera manga ganada por Safarova no significaba nada, a la japonesa le cuesta empezar los partidos, pero no acabarlos. Y eso que se le puso muy cuesta arriba. La checa mandaba 6-2 2-0 y tenía bola de break para sentenciar un partido sin mucha historia. Pero todo cambió.

Ozaki salvó las dos bolas de break y no solo eso, ganó 6 puntos consecutivos para tener un 0-40 en el siguiente juego. Su rival estaba empezando a cometer errores que no se le habían visto durante el primer set, pero lo salvó. Hubo una cuarta oportunidad, y la tenista asiática no perdonó. Era la primera rotura de servicio en todo el partido. Del 6-2 2-0 habíamos pasado al 6-2 3-6 0-2, la japonesa dominaba el partido y Safarova cometía muchos errores no forzados Eso le dio alas, y empezó a ser más consistente desde el fondo de pista, al mismo tiempo que Safarova cometía más errores no forzados. La de Brno se convertía en una escopeta de feria y la japonesa era un muro que todo lo devolvía. Así llegó a sumar cinco juegos consecutivos, y no solo se llevaba la segunda manga, si no que lideraba el parcial definitivo con un "break" de ventaja. Ozaki había sumado 8 de los 9 últimos juegos.

Ozaki merecía la victoria y el tenis fue justo con ella

Pero Lucie, a pesar de estar jugando un tenis espantoso, no iba a entregar la toalla tan fácilmente. Recuperó el break perdido, y, pese a volver a perderlo y verse 5-3 abajo, logró sacar su saque adelante y más tarde romper el servicio a Ozaki, que al verse con la victoria en su mano, sintió la presión de cerrar el partido ante una gran jugadora. 5-5 y un nuevo partido a dos juegos, con la europea como favorita dada su experiencia. Pero sorprendentemente la joven tenista japonesa de 22 años, se repuso y logró ganar los dos últimos juegos de manera clara, con la versión errática de Safarova de vuelta, y a la segunda oportunidad sí logró cerrar el partido para lograr un 2-6 6-3 7-5 que le quedará grabado para siempre. La mejor victoria de su carrera, con la que logrará alcanzar su mejor ranking histórico, y ya está en cuartos de final en un torneo de Hobart en el que tuvo que pasar la fase previa.