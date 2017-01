Pablo Carreño sabe sufrir para debutar con victoria

Google Plus

Primer partido de la temporada para Pablo Carreño ante Mischa Zverev en el ATP Sydney. El español, cabeza de serie número 4 del torneo, impuso la condición de favorito en un encuentro que se le puso cuesta arriba. Mischa Zverev, que venía de ganar en primera ronda a Nico Almagro (6-4 y 6-2) en un buen partido, no pudo con Pablo Carreño. El alemán fue de más a menos en el partido, y el español supo aguantar las intentonas de Mischa Zverev en el segundo set, en el cual el alemán tuvo oportunidades para poner tierra de por medio en el encuentro. En el set decisivo, el español fue superior y consiguió ganar al alemán, a quien ya venció en el torneo de Metz en 2015.

Ambos jugadores empezaron muy bien el partido con el saque, solventando sus servicios. Mischa Zverev con su particular juego, buen primer saque y subida a la red, que tantos triunfos le da. Pablo Carreño no lograba pasarle y el alemán dominaba los puntos en la red con su servicio. Sin embargo, el español dominaba todos los puntos de fondo de pista. Con 2-3 en el marcador para Mischa Zverev, el alemán se mostró más agresivo con su juego dominando desde el resto y en la segunda bola de break consiguió romper el servicio del español, 2-4 abriendo hueco en el primer set. Con el mismo guión, el alemán conseguía mantener su servicio echándose hacia la red para acortar los puntos. Cuando sacaba para cerrar el set, el alemán cosechó varios errores con su volea y se le complicó el juego cediendo dos bolas de break al español, pero Pablo Carreño no supo aprovechar sus opciones para alargar la primera manga, y Mischa Zevrev consiguió cerrar el primer set por 3-6.

A Pablo Carreño se le atragantó el inicio del segundo set, cediendo bolas de break en sus tres primeros juegos al servicio que consiguió salvar de manera excelente. Por otra parte, Mischa Zverev con muy buenas sensaciones con el saque-volea manteniendo sus servicios sin ningún apuro. Totalmente desquiciado al resto el español que se encontró una y otra vez con un intratable Mischa Zverev en la red. Igualdad en el marcador hasta llegar al desempate en el cual el español fue por delante en todo momento. El alemán, cometiendo errores con su volea cedió ante el español por 7-6(4).

En el set decisivo, Pablo Carreño consiguió imponer su buen tenis y solventó sin ningún problema sus servicios sin ceder ninguna bola de rotura. Mischa Zverev cedió hasta siete bolas de break con un porcentaje de puntos ganados de primer servicio bajo. El español rompió el servicio del alemán en dos ocasiones para llevarse la victoria y certificar una gran remontada.

Pablo Carreño ganó a Mischa Zverev por 3-6, 7-6 (4) y 6-3, en un partido en el que el español le dio la vuelta al partido para sellar su debut esta temporada con victoria. En tercera ronda, se cruzará con Andrey Kuznetsov.