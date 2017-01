Google Plus

Roberto Bautista: "Estoy muy feliz de haber arrancado la temporada con un título" (Foto: Rodri J. Torrellas)

El tenista español y número trece del mundo, Roberto Bautista, fue entrevistado por ATPWorldTour.com antes de comenzar la gira australiana, para analizar la victoria conseguida ante Daniil Medvedev en la final de Chennai.

El español se mostraba muy contento al cuajar una semana perfecta y no dudó en decir cómo celebró este título: "Fui a cenar con mi novia y mi entrenador, no todos los días se gana un torneo ATP". Una vez más, reiteraba su felicidad al ser el primer español en levantar un trofeo ATP en esta nueva temporada y deseaba mucha suerte al resto de compatriotas: "Estoy muy contento por volver a arrancar de esta manera. Todos nos preparamos a conciencia en la pretemporada y es una gran recompensa que llega antes de lo que me hubiera imaginado. Lo importante es que el casillero ya está en marcha y ojalá el tenis español pueda tener tantos títulos como el año pasado y anteriores".

El español repetía final en Chennai ya que en 2013 disputó allí su primera final ATP, podría pensarse que se ha podido tomar la revancha: "Guardo muy buen recuerdo de aquel año, aunque creo que Chennai 2013 no fue justo porque me lesioné cuando dominaba la final y no pude cerrar esa semana que fue mágica".

Tampoco podía faltar el recuerdo de la remontada en cuartos de final ante el ruso Mikhail Youzhny, un partido en el que llegó a ir set y break en contra pero no dejó de luchar y esa fue una de las claves: "Intenté no perderle la cara al partido, traté de ser más agresivo, de no sentirme tan a merced de Youznhy. Quise cambiar el ritmo del partido y, poco a poco, conseguí equilibrarlo y pude revertir el marcador".

Durante la ceremonia de entrega de trofeos comentaron que "últimamente quien gana en Chennai, gana un Grand Slam". Bautista respondió con una sonrisa y fue preguntado acerca de su opinión sobre este tema: "De momento me quedo con mi quinto título y debo seguir con pensamientos realistas. Yo lo que quiero es aspirar a mejorarme, cada paso en el tenis requiere de mucho trabajo y mucha determinación, veremos de qué soy capaz".

Por desgracia, Bautista no podrá defender el título que consiguió la temporada pasada en Auckland ya que un virus estomacal no le permitiría estar al 100% y ha decidido no participar en el torneo para centrarse en el próximo gran torneo, el Australian Open.