Arruabarrena cae en segunda ronda

Lara Arruabarrena se despide del torneo Hobart International. Las expectativas eran muy altas debido a su gran estado de forma en la Copa Hopman de la pasada semana. A la vez, grandes tenistas ya habían quedado eliminadas. La guipuzcoana, número 64 del ranking WTA se enfrentaba a la estadounidense Shelby Rogers, número 57 del mundo. Pese a la igualdad que parecía que tendría el encuentro. La española no ha sabido jugar con el segundo servicio y bien pronto ha empezado a descolgarse en el marcador.

El primer set ya no empezó de la mejor manerapara Lara. Cedió hasta Lara tan solo ganó el 29% de los puntos jugados con el segundo servicio cuatro pelotas de break y le rompieron el servicio. Solo fue capaz de ganar el 14% de los puntos jugados con el segundo servicio, hecho que no supo mejorar en lo que restó de manga. Por su parte, Shelby fue capaz de ganar el 80% de los puntos con el primer saque y no se le escapó el set. La americana no concedió ni una sola bola de rotura y cerró la primera manga por un contundente 6-2 en tan solo 29 minutos de juego.

Lara no reacciona

Arruabarrena no fue capaz de alzar la cabeza en el segundo set y sus estadísticas en el primer servicio aún bajaron más. Pasó a tener un 48% de acierto en el primer saque. Que provocó, nuevamente, la concesión de cuatros bolas de rotura. Pese a que ella consiguió romper el servicio de la jugadora de Carolina del Sur, no era el día de Arruabarrena en el servicio y cedió hasta tres veces el saque. Pese a que los registros de Roger no eran nada extraordinarios (48% en el primer servicio), supo amarrar los saques para controlar el partido des de la ventaja. Con esta situación, la española acabó cediendo el segundo set por otro 6-2, que cerraba el encuentro.

Pese a esta sorprendente derrota, más por la superioridad de Shelby, que por la derrota en si, seguro que Lara se sobrepondrá a esta caída y seguirá con su progresión. Su mal partido la apea de la lucha por el torneo australiano y clasifica a Shelby para los cuartos de final, donde se enfrentará a la ucraniana Lesia Tsurenko tras derrotar a la sueca Johanna Larsson por un doble 6-4