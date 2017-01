Radwanska impone su ley para llegar a semifinales

Agnieszka Radwanska golpeando una bola defensiva. Foto: Stephen Fust- VAVEL

El partido comenzó algo errático por parte de Aga que le costó el primer break del partido, pero la china Duan no supo como materializar esa ventaja inicial y cedió su saque y volverán las tablas al marcador. En los primeros dos juegos del partido ya había dos roturas, una por jugadora, en el servicio por lo que las directrices de juego ya estaban más que escritas: atacar con el resto ya que el saque no es la mejor arma del oponente. A continuación la tenista polaca ganaría su primer juego al servicio, no sin complicaciones ya que tuvo que salvar hasta dos bolas de break. Ahora sería el turno de la jugadora china la que tendría que defender su saque con uñas y dientes, pero Radwanska es mucho Radwansla y terminó por ceder su saque otra vez, por lo que se antojaba tarea difícil el ganar un juego al servicio. Pero a diferencia de lo que hizo en el tercer juego la polaca, no consiguió consolidar el break por lo que le dio una oportunidad más a la nacida en Tainjin para acercarse en el marcador, que no desaprovechó por lo que el partido volvía a empatarse. A partir de este momento la raqueta número tres del mundo pisó el acelerador y comenzó a dominar el partido con su particular estilo de juego que año tras año sigue sorprendiendo y manteniéndola entre las mejores tenistas del planeta. Ying Ying no supo asimilar este cambio de ritmo y volvió a evidenciar los problemas que tiene con el saque que tuvo a lo largo del set y terminó por ceder su saque para que la polaca se colocara con 5-3 en el marcador y poder cerrar con su saque para tomar la ventaja en el marcador.

A partir de este momento, el segundo set sería un auténtico monólogo de Radwanska que no bajaría el ritmo del final del primer set y la china Duan seguiría con su calvario de intentar ganar un juego con su servicio, y tendría que esperar para hacerlo ya que Agnieszka se marcharía en el marcador con un resultado de 4-0 a favor con el que practicamente dejaba sentenciado el partido. No sería hasta el quinto juego de este segundo set en el que Ying Ying no ganaría un juego con su servicio, la última vez que logró hacerlo fue en el sexto juego del primer set, por lo que sumaba hasta siete juegos consecutivos sin poder anotarse un servicio. Ya se veía a la tenista polaca algo más relajada en el juego, pero no por ello renunciaba a seguir dominando el partido como solo ella sabe hacerlo. Esta dinámica se mantuvo hasta que terminó el partido con un resultado de 6-3 y 6-2 en una hora y 20 minutos de juego que colocan a Radwanska en semifinales del torneo de Sydney.

En el apartado estadístico cabe destacar que pese a que no es el mejor golpe de la nacida en Cracovia logró tres saques directos a lo largo del partido y tan solo una doble falta, y unos más que notables porcentajes en lo que a servicios y puntos ganados se refiere. Por su parte la jugadora china fue de más a menos en el partido y eso se hizo notar en sus estadísticas ya fuera en el saque, como en el resto o en el total de puntos ganados, que en muchas ocasiones no llegaban ni al 40% y oscilaba entre el 20 y 30%, por lo que intentar ganar un partido con estos porcentajes es una tarea muy difícil por no decir imposible.

Radwanska sigue con su buen hacer y con una dinámica positiva en su juego que la hace estar en semifinales del torneo australiano, una muy buena noticia para poder ir cogiendo ritmo de competición de cara al Australian Open.