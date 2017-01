La Copa Hopman seguirá disputándose en Perth hasta 2020

Perth seguirá albergando la Copa Hopman durante tres años más. Foto: zimbio.com

La ciudad australiana de Perth continuará siendo la sede de la Copa Hopman como mínimo hasta 2020. El hecho de que en esta última edición del torneo mixto por países organizado por la ITF se hayan superado los 100.000 visitantes, ha llevado a la organización del evento a anunciar que Perth seguirá albergando la disputa de la Copa Hopman durante los próximos tres años. Una de las razones del éxito de la recién concluida Copa Hopman 2017 ha sido el alto nivel de jugadores que se han dado cita en ella, y especialmente, la presencia del suizo Roger Federer. El ganador de 17 Grand Slams escogió dicho torneo para su vuelta a las pistas tras seis meses de baja por lesión. Todos sus encuentros, incluso sus entrenamientos, han contado con una gran número de asistentes y no es difícil pensar que la posible presencia del suizo en las próximas ediciones del torneo será una de las claves para continuar con la buena marcha del mismo.

Desde 1989 hasta 2012 la sede de la Copa Hopman fue el Burswood Dome, hasta que en 2013 pasó al Perth Arena De hecho el director del torneo, Paul Kilderry, no ha ocultado su deseo de que Roger Federer esté presente también el año que viene en Perth. "Fue algo increíble traer a Federer aquí. El cómo se comportó con la gente, su implicación con el torneo y su manera de jugar fue maravillosa, no me sorprende que tenga tantos seguidores por todo el mundo. Ojála pueda volver el año que viene, pero todavía no hemos hablado de esto, tendremos que esperar", expresó Kilderry que espera que el suizo tenga una tercera oportunidad de llevarse la Copa Hopman.

La introducción del formato Fast4 Tennis, que limitó los encuentros de dobles mixtos a cuatro juegos por set, y sin ventajas, también ha tenido una gran acogida en esta competición y seguirá utilizándose en futuras ediciones. Por último, hay que destacar la comodidad que sienten todos los jugadores en Perth, el ambiente que rodea la ciudad, unido a la agradable temperatura, convierten a la ciudad australiana en un lugar ideal para seguir disfrutando del torneo que inaugura cada año la temporada tenística.