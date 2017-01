Google Plus

Dominic Thiem: "Estoy bastante contento con mi juego en el día de hoy" (Foto: Rodri J Torrellas / VAVEL)

Tras vencer al portugués Gastão Elias por 6-7 (5), 6-3 y 7-5 en la primera ronda del ATP 250 de Sidney, el tenista austríaco Dominic Thiem, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la victoria y la dificultad del encuentro, en lo que ha sido el primer test del número ocho del mundo en este 2017.

Dominic Thiem se mostró muy contento tras conseguir acceder a la siguiente ronda, en un encuentro muy complicado que tuvo que decidirse en el tercer set: "Estoy bastante contento con mi juego en el día de hoy. Si que es cierto que he cometido algunos errores que intentaré arreglar en los próximos partidos, pero en general, estoy bastante contento con el rendimiento que he tenido sobre la pista en este primer partido en Sidney", añadió.

Sobre su rival en el partido de hoy, el portugués Gestao Elías, el tenista austríaco afirmó que realizó un gran partido y le puso en serios apuros: "Gastao ha sido un rival muy duro para ser una primera ronda. Tuve la sensación de que se encontraba muy cómodo en pista, y que tendría que jugar al máximo nivel para conseguir la victoria. También es cierto que al ser el comienzo del año en el primer partido de un torneo, los errores aparezcan y el partido se complique mucho más".

No es la primera vez que Thiem y Gestao Elías se hayan enfrentado en una pista, en las dos veces que se han medido siempre han sido partidos muy disputados: "Jugué con él dos veces el año pasado, una vez que estaba 7-6 en el quinto set en la Copa Davis, y la otra vez que me salvó un punto de partido y me hizo llegar al límite de mi tenis. Así que sabía que iba a ser una dura batalla", concluyó el tenista austríaco.