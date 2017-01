Thiem paga el esfuerzo y dice adiós a Sydney

Google Plus

Dominic Thiem sigue sin encontrar buenas sensaciones en este comienzo de temporada. Tras su derrota en los cuartos de final la semana pasada en Brisbane, hoy tampoco ha sido capaz de superar dicha ronda en el ATP 250 de Sidney. El primer cabeza de serie cedió ante el británico Daniel Evans, número 67 del mundo, en un partido en el que el número ocho del mundo se adjudicó el primer set pero que se fue apagando conforme iba transcurriendo el mismo, permitiendo la remontada de un batallador Evans que alcanza sus segundas semifinales ATP de su carrera, tras las de Zagrev en 2014.

Aunque Thiem hizo 15 ganadores más que su rival, 27 por 12, no controló sus errores no forzados, 47, 28 más que Evans. La puesta en escena de Thiem fue perfecta durante el primer set. Con una espectacular efectividad con su servicio (100% de puntos ganados con primer servicio y 78% con el segundo) y aprovechando al 100% las dos pelotas de rotura de las que dispuso, el austríaco se llevó el primer parcial por 6-3 tras media hora de juego. Mucho tenían que cambiar las cosas para que a Thiem no se le escapara la victoria.

Evans se hace fuerte en el caos

Pero el escenario del partido cambió completamente en el comienzo del segundo set. La fiabilidad que había demostrado Thiem hasta el momento desapareció por completo y el primer favorito del cuadro fue presa de su irregularidad, tanto con el servicio como con sus errores no forzados, que fueron en aumento conforme iba avanzando el choque.

En el tercer y definitivo set, Thiem no llegó al 50% de puntos ganados ni con el primer servicio ni con el segundo Evans, por su parte, fue más incisivo, otorgando más agresividad a sus golpes y buscando más la red. El británico se puso con 3-0 y doble break pero no fue capaz de consolidar ninguno de ellos y la ventaja se esfumó tan rápido como llegó. El partido se había convertido en un sube y baja constante. Tras lograr el empate a tres juegos, Thiem volvió a contagiarse del caos que se había apoderado del encuentro y cedió su tercer saque de manera consecutiva. Demasiadas oportunidades dio el austríaco a su rival, que esta vez sí, aunque no sin problemas, aprovechó su enésima ventaja para llevar el choque al tercer y definitivo set al llevarse el segundo por 6-4.

El físico de Thiem flaqueó durante el segundo set y se apagó de manera definitiva en el tercero. Eso, unido a la fé y determinación de Daniel Evans, hizo que el último set careciera de emoción. Al igual que en el segundo set, el británico se puso al frente con 3-0 y a diferencia de lo que sucedió anteriormente, esta vez no hubo reacción de Thiem, el cual, tanto física como mentalmente, se encontraba sin respuesta. El octavo mejor jugador del mundo logró, al menos, evitar el rosco pero el partido ya estaba visto para sentencia. Con una rotura más, en esta ocasión el blanco, Evans finiquitó el choque por 6-1 en el set definitivo.

De esta manera, el tenista de Birmingham se planta en las semifinales de un torneo ATP por segunda vez en su carrera. En esta ocasión se verá las caras con el ruso Andrey Kuznetsov, número 48 del ránking ATP, y verdugo del español Pablo Carreño en los cuartos de final. Sólo hay un precedente entre el ruso y el inglés, fue en Wimbledon 2014, con victoria para Kuznetsov por tres sets a uno.