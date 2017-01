Sock sufre para meterse en semifinales

Google Plus

La semana previa a los torneos de Grand Slam suele tener partidos bastante descafeinados. La cercanía de los campeonatos de más importancia hace que muchos jugadores no jueguen, y los que lo hacen únicamente se prueben y no lleguen a demostrar el tenis que llevan dentro, ni a forzar su físico por miedo a una lesión que les prive de jugar en los torneos que en los que más hay que demostrar.

En Auckland, la nomina de tenistas dentro del top-30 es bastante escasa. El primer favorito era Roberto Bautista, pero el castellonense se borro del torneo debido al cansancio que arrastraba tras su victoria en Chennai la semana pasada. Los otros eran John Isner, David Ferrer y Jack Sock, y solo este último aguanta dentro de los cuatro mejores.

El partido tuvo una gran intensidad

Tanto Chardy como Sock demostraron en todo momento que no estaban pensando en el Open de Australia. Y eso que el americano ya jugo la semana pasada en la Copa Hopman y podía arrastrar cansancio. En la primera manga, el estadounidense manejó completamente el partido. Hasta once bolas de rotura tuvo Sock en el set, pero no pudo conseguir ninguna y el francés aprovechó la primera que tuvo para hacerse con la manga.

​El público vibró con la entrega de ambos jugadores. En el segundo set, el partido seguía por los mismos derroteros. El estadounidense atacaba con todo, pero Chardy se resistía a perder el saque. Otras cuatro pelotas consiguió salvar el galo, hasta que Sock llevo a cabo su objetivo. El americano dio un grito de rabia cuando hizo "break", tras muchos intentos lo había conseguido y el francés empezaba a darse cuenta de que lo iba a tener muy difícil para hacerse con el partido.

Tanto es así que nada más empezar el set definitivo, Sock rompía el saque de su rival y ponía tierra de por medio. La ventaja aumentó por medio de otra rotura. Chardy veía como su oportunidad se había escapado y únicamente pudo maquillar el resultado. Con esta victoria, el estadounidense se mete en la penúltima ronda del torneo neozelandés y esta a dos pasos de hacerse con su segundo torneo ATP. En semifinales se verá las caras con su compatriota Steve Johnson que se deshizo de John Isner.