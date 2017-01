Agnieszka Radwanska: "Estoy muy feliz de hacer una nueva final" (foto: Stephen Furst / VAVEL)

La tenista polaca y número tres del mundo, Agnieszka Radwanska, compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la victoria conseguida en el día de hoy ante la checa Barbora Strycova por un cómodo 6-1 y 6-2, que le sirvió para alcanzar una nueva final en su palmarés tenístico.

Radwanska se mostró muy feliz por la victoria conseguida en el día de hoy y por el juego desplegado durante los 75 minutos de encuentro: "Estoy muy feliz de poder vencer a Strycova en el día de hoy. Creo que estoy jugando mejor y mejor cada partido. Creo que lo he hecho todo bastante bien hoy y no puedo quejarme realmente por nada", afirmó la tenista polaca.

La número tres del mundo, tenían un head to head con la checa Barbora Strycova de 7-0 a su favor, dato que la tenista polaca desconocía a la conclusión del partido: "Para ser honestos, no sabía la existencia de ese dato. Pero bueno, creo que las estadísticas no sirven de nada en la disputa de cada partido. Creo que cada encuentro es una nueva historia y aún sabiendo las estadísticas tan favorables a mis intereses no me ayudan a ganar partidos".

Sobre este tema, Agnieszka Radwanska afirma que los head to head también sirven para superarte día a día en partidos donde no lo tienes de cara: "A veces el head to head es sorprendente, porque puedes haber jugado un buen tenis contra otra tenista pero los datos refleja otra cosa. Lo importante es ir mejorando partido a partido y juego a juego para poder ganar títulos".

Para finalizar, Agnieszka Radwanska se mostró muy feliz de poder jugar en Australia, una tierra que se le da muy bien y que se encuentra muy a gusto: "Me gusta mucho jugar en Australia, amo a sus aficionados y me siento muy cómoda aquí... Así que estoy muy feliz de hacer una nueva final, sobre todo aquí que es un torneo muy prestigioso y con muy buenas jugadoras", concluyó la tenista de 27 años de edad.