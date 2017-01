Gilles Muller acaba con la racha de Troicki

Google Plus

Gilles Muller durante su semifinal en Sidney. Foto : Zimbio

Viktor Troicki no podrá revalidar su corona en el Apia International por tercera vez consecutiva. El ganador del torneo de Sidney en 2015 y 2016 pone fin a su racha ganadora de 13 encuentros. Muller consigue la venganza de hace dos años, cuando el serbio le derrotó en la misma ronda y de forma contundente. Además, el jugador de Luxemburgo escalará hasta el mejor ranking de su carrera tras los puntos sumados en este torneo, ya sea el ganador o el finalista. Y es que defendía unas semifinales también del año pasado, cuando, a sus 33 años, se encuentra en el mejor ranking histórico, en la posición número 34 del ranking ATP.

Troicki acabó pagando el hecho de empezar el partido a verlas venir

Como suele ser habitual, Muller basó su juego en el servicio y en las subidas a la red, que dejaron a su rival sin alternativas. En el primer juego al resto del encuentro, Gilles rompió y se puso por delante en el set. Ese break de ventaja le sirvió para todo el set, ya que mantuvo su saque sin preocupaciones hasta el último juego, cuando sacaba para ganar, donde permitió una oportunidad de rotura al serbio. No obstante, la salvó sin complicaciones tras un buen servicio y acabó anotándose la primera manga por 6-3. El alto jugador luxemburgués hacía gala de su mayor efectividad en los momentos calientes. Ambos habían tenido un solo punto de break, pero él lo había aprovechado y Troicki no. Tan solo sumó cinco puntos al resto durante todo el set, pero le sirvieron para ganar el set con un break de ventaja.

Muller se enfrentará en la final al ganador del partido entre Dan Evans y Andrey Kuznetsov

El segundo parcial empezaba con el jugador de Belgrado mucho más centrado. Mantenía sus saques de forma muy sencilla desde hacía bastantes juegos, y siempre iba por delante en el set, ya que empezó sirviendo. Pero Muller no estaba dispuesto a ceder su saque. Con 3-2 para Troicki, volvió a desaprovechar dos bolas de break que podían cambiar el desarrollo del encuentro bruscamente. No fue así, y tampoco aprovechó ese 15-30 que tuvo en el décimo juego del set y que le podía permitir cerrarlo desde el resto. Muller cumplió su objetivo y una vez llegados al tie break, cualquier fallo podía decidir el partido.

Con más mini breaks de los previstos, Muller se puso 5-2 y el partido parecía visto para sentencia. No obstante, Viktor se sacó de la manga un tremendo passing de revés cruzado ante una de las infinitas subidas de su rival a la red, para igualar la muerte súbita a cinco. No aguantó mucho esa igualdad ya que cometió un error de nuevo y Gilles Muller cerró con un saque directo, su decimosexto en el encuentro, para sellar su pase a la final después de dos ediciones quedándose en semifinales. Una final en la que llegará con más horas de descanso que su rival, que hasta la noche australiana no conocerá.